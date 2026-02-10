Ποια μάρκα κυριαρχεί στις αναζητήσεις στο διαδίκτυο;

Για μια ακόμα φορά η Toyota είναι η πιο δημοφιλής μάρκα στο διαδίκτυο, αλλά φαίνεται ότι για πρώτη φορά απειλείται σοβαρά.

Είναι γεγονός ότι η Toyota έχει φανατικό κοινό, που την ακολουθεί, αλλά και την επιλέγει, όπως μαρτυρούν και οι πωλήσεις της. Φέτος, για έκτη συνεχόμενη χρονιά οι Ιάπωνες διατήρησαν την πρώτη θέση στο διαδίκτυο, με τη δυναμική τους όμως να εξασθενεί.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Google Analytics, η Toyota είναι στην πρώτη θέση από το 2018 μέχρι σήμερα, με ένα μόνο «διάλειμμα» το 2019. Για την αξιολόγηση εξετάστηκαν οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν σε 155 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Το 2022 η Toyota είχε την πρώτη θέση σε 69 χώρες σε όλο τον κόσμο, ενώ την επόμενη χρονιά σημείωσε πτώση στην 64 θέση. Την ίδια θέση διατήρησε και το 2024, ενώ το 2025 έπεσε ακόμα περισσότερο, έχοντας την πρώτη θέση σε 57 χώρες.

Αυτή που διέκοψε την κυριαρχία της Toyota το 2019 ήταν η BMW, η οποία έχει τις περισσότερες αναζητήσεις σε 118 χώρες, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση εκείνη τη χρονιά. Ψηλά διατηρήθηκε και το 2023, καθώς κατέλαβε την τρίτη θέση συνολικά και ήταν πρώτη σε 26 χώρες. Ακόμα ψηλότερα, στη θέση 30 ανέβηκε το 2024, ενώ το 2025 σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση, καθώς ήταν η πιο δημοφιλής μάρκα σε 46 χώρες.

Τρίτη μέσα στη χρονιά που μας πέρασε ήταν η Tesla, η οποία είναι ιδιαίτερη δημοφιλής, αφού τις προηγούμενες δυο χρονιές, 2024 και 2023 είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση. Ωστόσο, η πτωτική τάση είναι σημαντική για την αμερικανική εταιρεία, αφού από τις 34 χώρες που ήταν πιο δημοφιλής το 2024, έπεσε στις 16 το 2025.

Όσον αφορά τις χώρες που είναι δημοφιλής η Tesla, είναι αυτή των ΗΠΑ, της Κίνας και της Γαλλίας. Από την άλλη, η Toyota είναι δημοφιλής στην Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία και χώρες της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής. Η BMW υπερισχύει σε χώρες της Ευρώπης, όπως οι: Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι στην Ισπανία καμία από τις παραπάνω εταιρείες δεν πρωταγωνιστεί, αφού τα ηνία εκεί έχει η κινεζική BYD.