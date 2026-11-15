Ποια μάρκα μετατρέπει τα αυτοκίνητα σε «ρομπότ»

Ένας κεντρικός υπολογιστής θα λειτουργεί ως ο «εγκέφαλος» του οχήματος, επιτρέποντας την απομακρυσμένη λήψη ενημερώσεων λογισμικού, όπως συμβαίνει στα smartphones.

Η General Motors (GM) σχεδιάζει να προσφέρει αυτόνομη οδήγηση «eyes-off», χωρίς να απαιτείται από τον οδηγό να παρακολουθεί συνεχώς τον δρόμο, στα οχήματα με τις υψηλότερες πωλήσεις και τα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους της, δηλαδή στα μεγάλα pickup και SUV. Στόχος της είναι να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων από τις σημαντικές επενδύσεις της στην τεχνολογία.

Πέρσι, η GM ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει αυτόνομη οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους από το 2028, αρχικά στο Cadillac Escalade IQ, ένα πολυτελές ηλεκτρικό SUV με σχετικά περιορισμένες πωλήσεις. Πρόσφατα, η αυτοκινητοβιομηχανία γνωστοποίησε ότι σχεδιάζει να επεκτείνει την υπηρεσία στα pickup και σε άλλα μεγάλα SUV, χωρίς να προσδιορίσει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

Πολλά συστήματα υποβοήθησης οδήγησης ελέγχουν το τιμόνι και την ταχύτητα υπό συγκεκριμένες συνθήκες, επιτρέποντας σε ορισμένες περιπτώσεις την οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι. Ωστόσο, απαιτούν από τον οδηγό να παραμένει σε εγρήγορση και να παρακολουθεί τον δρόμο. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν το Full Self-Driving (Supervised) της Tesla και το Super Cruise της GM, το οποίο παρουσιάστηκε πριν από περίπου μία δεκαετία, σημειώνει το Reuters.

Μόνο λίγες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν παρουσιάσει συστήματα οδήγησης «eyes-off», μεταξύ των οποίων η Mercedes-Benz. Οι διαθέσιμες εφαρμογές τους περιορίζονται συνήθως σε μικρές γεωγραφικές περιοχές και χαμηλές ταχύτητες, όπως σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης με συχνές στάσεις και εκκινήσεις.

Ορισμένα στελέχη του κλάδου έχουν επισημάνει ότι τα συστήματα «eyes-off», τα οποία μεταφέρουν τον έλεγχο εναλλάξ από το αυτοκίνητο στον οδηγό και αντίστροφα, δημιουργούν σύνθετα ζητήματα ασφάλειας και νομικής ευθύνης. Παράλληλα, εκφράζουν αμφιβολίες για το αν θα προσελκύσουν αρκετούς αγοραστές.

Ο Sterling Anderson, επικεφαλής προϊόντων της GM, ο οποίος έχει εργαστεί στο παρελθόν στην εταιρεία αυτόνομων φορτηγών Aurora, δήλωσε ότι η GM αναπτύσσει «ένα αυτόνομο σύστημα που λειτουργεί με ασφάλεια στους αυτοκινητοδρόμους και ουσιαστικά σας επιστρέφει τον χρόνο σας».

Όπως ανέφερε, η εταιρεία σκοπεύει να επεκτείνει σταδιακά την υπηρεσία και σε άλλους δρόμους.

Νέος «εγκέφαλος» λογισμικού

Η GM αναπτύσσει μια νέα κεντρική αρχιτεκτονική λογισμικού για τα μελλοντικά οχήματά της, η οποία θα υποστηρίζει τόσο το σύστημα αυτοματοποιημένης οδήγησης όσο και άλλες ψηφιακές λειτουργίες. Η εταιρεία εκτιμά ότι οι οδηγοί θα είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν για αυτές τις υπηρεσίες.

Ένας κεντρικός υπολογιστής θα λειτουργεί ως ο «εγκέφαλος» του οχήματος, επιτρέποντας την απομακρυσμένη λήψη ενημερώσεων λογισμικού, όπως συμβαίνει στα smartphones. Η Tesla, η Rivian και πολλές κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ήδη αποκτήσει προβάδισμα έναντι των παραδοσιακών κατασκευαστών, αναπτύσσοντας συστήματα που επιτρέπουν την ασύρματη αποστολή ενημερώσεων λογισμικού στα οχήματα.

Ο Anderson ανέφερε ότι στο εσωτερικό της GM αποκαλεί τα νέα οχήματα «ρομπότ».

«Σκεφτόμαστε πολύ τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η ζωή σας, επειδή το όχημά σας θα γνωρίζει τι χρειάζεστε προτού καν το χρειαστείτε», δήλωσε στο Reuters.

Το σχέδιο της GM να μετατρέψει τα αυτοκίνητα σε υπολογιστές που μπορούν να ενημερώνονται διαρκώς μέσω λογισμικού είναι καθοριστικής σημασίας για τον ανταγωνισμό με τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες και τις εταιρείες που κατασκευάζουν αποκλειστικά ηλεκτρικά οχήματα, όπως η Tesla, δήλωσε ο Sam Abuelsamid, αντιπρόεδρος έρευνας αγοράς στην εταιρεία ερευνών αυτοκινητοβιομηχανίας Telemetry.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως προειδοποίησε, «θα μείνουν ακόμη πιο πίσω από τους ανταγωνιστές τους».

Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν στον τομέα του λογισμικού είναι ότι επί σειρά ετών ανέθεταν μεγάλο μέρος αυτής της εργασίας σε εξωτερικούς προμηθευτές, σύμφωνα με στελέχη και αναλυτές του κλάδου.

Ο Anderson δήλωσε ότι η GM αναπτύσσει εσωτερικά το νέο μοντέλο «central compute», αποκτώντας μεγαλύτερο έλεγχο στις ενημερώσεις λογισμικού και στις λειτουργίες των οχημάτων.