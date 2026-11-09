Ποια μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά μειώνει τον στόχο για τις πωλήσεις ηλεκτρικών

Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν το 26,6% των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων από την αρχή του έτους, ποσοστό που υπολείπεται του στόχου του 33% για το 2026.

Η βρετανική κυβέρνηση αναμένεται να μειώσει κατά περίπου ένα τέταρτο τον στόχο πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων για το 2030, στο περίπου 60%, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian την Κυριακή, το οποίο επικαλείται κυβερνητικές πηγές.

Η εντολή του 2024 υποχρεώνει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να διασφαλίζουν ότι τα οχήματα μηδενικών εκπομπών (ZEV) θα αντιπροσωπεύουν ένα ολοένα αυξανόμενο ποσοστό των ετήσιων πωλήσεών τους. Ο στόχος για το 2026 είναι 33%, ενώ προβλέπεται να αυξηθεί στο 80% το 2030 και στο 100% έως το 2035, σημειώνει το Reuters.

H Louise Haigh, η οποία στην πράξη ασκεί καθήκοντα αναπληρώτριας πρωθυπουργού, αναμένεται να οριστικοποιήσει το σχέδιο μετά από συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στην Ντάουνινγκ Στριτ, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Θα μειώσει τον στόχο για το 2030;

Όπως προσθέτει το δημοσίευμα, η Haigh θα εγκρίνει έναν στόχο περίπου 60% για το 2030, ενώ παράλληλα θα παρατείνει τη δυνατότητα ευελιξίας έως το 2034.

«Η κυβέρνηση είναι ενωμένη στη δέσμευσή της για την εντολή ZEV και δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις», δήλωσε εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης στο Reuters, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση για σταδιακή κατάργηση, έως το 2030, όλων των νέων αυτοκινήτων που διαθέτουν αποκλειστικά βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η διαβούλευση για την εντολή δεν πρόκειται να αλλάξει τον στόχο για μηδενικές εκπομπές σε όλες τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων και βαν έως το 2035.

Οι επιλογές που παρουσιάστηκαν τον Αύγουστο από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Andy Burnham θα μπορούσαν να μειώσουν την πίεση προς τις αυτοκινητοβιομηχανίες να στραφούν στην πώληση οχημάτων μηδενικών εκπομπών, καθώς οι υφιστάμενοι στόχοι βρίσκονται υπό επανεξέταση.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες υποστηρίζουν ότι οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού και η χαμηλή καταναλωτική ζήτηση καθιστούν δύσκολη τη συμμόρφωσή τους με την εντολή.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν το 26,6% των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων από την αρχή του έτους, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η Ένωση Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων (SMMT).

Το ποσοστό αυτό υπολείπεται του στόχου του 33% για το 2026, με την SMMT να ζητά «ουσιαστικές» αλλαγές στους στόχους, ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται περισσότερο στην πραγματική ζήτηση της αγοράς.