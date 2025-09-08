Ποια νέα αυτοκίνητα είναι τα ασφαλέστερα – Εντυπωσίασε η τουρκική Togg

Τα αποτελέσματα του Euro NCAP καταδεικνύουν την εστίαση των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών και της τουρκικής Togg στον τομέα της ασφάλειας.

Αποθεωτικά είναι τα σχόλια του ανεξάρτητου οργανισμού δοκιμών πρόσκρουσης Euro NCAP για την ασφάλεια των μοντέλων T10F και T10X της τουρκικής Togg, μετά τον πιο πρόσφατο κύκλο crash tests που διεξήγαγε.

«Το πιθανότερο είναι να μην έχετε ακούσει ποτέ γι’ αυτήν και να μην έχετε δει ποτέ κάποιο από τα αυτοκίνητά της στον δρόμο, αλλά τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά μοντέλα της Togg, της νεότερης εταιρείας αυτοκινήτων της Τουρκίας, έχουν επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα στις δοκιμές ασφάλειας Euro NCAP», αναφέρει χαρακτηριστικά ο οργανισμός, χαρίζοντας στα ηλεκτρικά μοντέλα βαθμολογία 5 αστέρων.

Ειδικότερα, το ολοκαίνουργιο τύπου fastback μοντέλο T10F σημείωσε σκορ 95% στον τομέα της προστασίας των ενήλικων επιβατών, με το οικογενειακό SUV T10X να μένει ελαφρώς πίσω με 94%. Είναι χαρακτηριστικό ότι ανάμεσα στα 16 μοντέλα που εισήλθαν πρόσφατα στο μικροσκόπιο του Euro NCAP, καλύτερη επίδοση στον συγκεκριμένο τομέα κατέγραψε μόλις ένα, το αμιγώς ηλεκτρικό compact hatchback Firefly της Nio.

Στην κατηγορία της προστασίας των ενήλικων επιβατών, το Firefly πέτυχε βαθμολογία 96%, τη μεγαλύτερη σε αυτόν τον τομέα από κάθε επιβατικό όχημα που έχει δοκιμαστεί από το Euro NCAP από τις αρχές του 2024.

Στον τομέα της προστασίας των παιδιών το T10F πέτυχε βαθμολογία 85%, στην προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου (βλ. πεζούς και ποδηλάτες) 78%, ενώ σε επίπεδο συστημάτων ασφαλείας το σκορ έφτασε το 80%. Για το Τ10Χ οι αντίστοιχες βαθμολογίες ήταν 85%, 79% και 80%.

Τα υπόλοιπα μοντέλα που συγκέντρωσαν τη βαθμολογία των 5 αστέρων ήταν τα εξής:

– Aion V

– BYD Dolphin Surf

– Exlantix ES

– Nio Firefly

– Hyundai Ioniq 5

– IM IM6

– Lynk & Co 08

– MINI Aceman

– MINI Cooper

– smart #5

Για τα Hyundai Ioniq 9, MINI Aceman και smart #5, ο Euro NCAP ανέφερε ότι αποτελούν προϊόντα εδραιωμένων εταιρειών, με τις επιδόσεις τους να μην προκαλούν εντύπωση.

Όσον αφορά τα κινεζικά μοντέλα (Aion V, Exlantix ES, IM IM6, Nio Firefly και BYD Dolphin Surf), ο ανεξάρτητος οργανισμός επισήμανε ότι όλα παρουσίασαν ανταγωνιστικό επίπεδο ασφάλειας. Αυτό σε γενικές γραμμές αντιστοιχούσε σε εκείνο των Ευρωπαίων και Κορεατών ανταγωνιστών τους στον τομέα των ηλεκτρικών. οχημάτων, αποδεικνύοντας ότι «η ταχέως αναπτυσσόμενη αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας είναι ικανή να κατασκευάζει αυτοκίνητα με επίπεδα ασφάλειας συγκρίσιμα σε παγκόσμιο επίπεδο».

Όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, τα δύο μοντέλα της Togg, T10F και T10X, θα αρχίσουν να εξάγονται και στην Ευρώπη, αρχικά από τη Γερμανία όπου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την παραγγελία τους από τις 29 Σεπτεμβρίου.