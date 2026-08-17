Ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες χώρες για οδήγηση στην Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας

Οι σκανδιναβικές χώρες εξακολουθούν να κυριαρχούν στις κατατάξεις οδικής ασφάλειας.

Καθώς το καλοκαίρι βρίσκεται στο αποκορύφωμά του, αρκετοί δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί συγκαταλέγονται στα πιο επικίνδυνα μέρη για οδήγηση στην Ευρώπη.

Το να ταξιδεύει κανείς στην Ευρώπη με αυτοκίνητο αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν τη διαδρομή και παράλληλα να συνδυάσουν επισκέψεις σε πολλές πόλεις.

Ωστόσο, τα επίπεδα οδικής ασφάλειας διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, σημειώνει το Euronews.

Η Σερβία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι οι πιο επικίνδυνες χώρες της Ευρώπης για την οδήγηση, σύμφωνα με μελέτη της Vignette Switzerland.

Η Σερβία κατέγραψε 74 θανάτους από τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκων, ποσοστό που την κατατάσσει κατά 72% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η χώρα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Ωστόσο, τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τους θανάτους από τροχαία είναι ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με πέρυσι.

Η Βουλγαρία ακολούθησε στη δεύτερη θέση, με 71 θανάτους από τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκων, ενώ η Ρουμανία κατέλαβε την τρίτη θέση, με 68 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων.

Επιπλέον, δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, μεταξύ των οποίων η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία, βρέθηκαν επίσης μέσα στις 10 πιο επικίνδυνες ευρωπαϊκές χώρες για οδήγηση, σύμφωνα με τη μελέτη.

Από την άλλη πλευρά, οι σκανδιναβικές χώρες εξακολουθούν να κυριαρχούν στις κατατάξεις οδικής ασφάλειας, με τη Νορβηγία να ισοβαθμεί πλέον με τη Σουηδία, καταγράφοντας μόλις 19 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων, γεγονός που τις καθιστά σχεδόν τέσσερις φορές ασφαλέστερες από τη Σερβία.

Ποια ευρωπαϊκή χώρα έχει βελτιωθεί και ποια όχι

Η Λιθουανία έχει πετύχει μείωση των θανάτων από τροχαία κατά 43% την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τη Vignette Switzerland.

Η Λετονία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Ουγγαρία παρουσίασαν επίσης μακροπρόθεσμη πρόοδο στην προστασία τόσο των οδηγών όσο και των πεζών, με τους θανάτους από τροχαία να μειώνονται κατά 37%, 36%, 35% και 30%, αντίστοιχα.

Ωστόσο, η πρόοδος στην οδική ασφάλεια έχει παραμείνει στάσιμη σε ορισμένους δημοφιλείς προορισμούς διακοπών, όπως η Πορτογαλία, όπου οι θάνατοι από τροχαία έχουν μειωθεί μόλις κατά 1% από το 2015.

Η Γαλλία έχει επίσης παρουσιάσει αργό ρυθμό βελτίωσης, μειώνοντας τους θανάτους κατά 6% κατά την ίδια περίοδο.