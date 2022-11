Ποιες εταιρείες έβαλαν «φρένο» στις διαφημίσεις τους στο Twitter;

Σχεδόν μια εβδομάδα μετά την επισημοποίηση της εξαγοράς του Twitter από τον Elon Musk και την απόφαση του «Chief Twit» να προβεί σε αλλαγές αλλά και σε δραστική μείωση του προσωπικού της δημοφιλούς πλατφόρμας, οι αυτοκινητοβιομηχανίες κάθε άλλο παρά καλωσόρισαν τις κινήσεις του ισχυρού άνδρα της Tesla.

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από την αμερικανική GM, η οποία ανακοίνωσε ότι διακόπτει προσωρινά τις πληρωμένες διαφημίσεις της στο Twitter, ενώ αυτή τη στιγμή αξιολογεί «την πορεία του μέσου υπό τη νέα διοίκηση». Ωστόσο, η αμερικανική εταιρεία δήλωσε στο CNBC ότι θα συνεχίσει την αλληλεπίδραση της εταιρείας με τους πελάτες.

Η Fisker, από τη μεριά της, προχώρησε σε πιο «δραστικά» μέτρα, με τον CEO της να διαγράφει τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θέλει «η ελευθερία του λόγου να διαχειρίζεται ή να ελέγχεται ενεργά από έναν ανταγωνιστή».

Τη δυσαρέσκεια της για τις εξελίξεις στη γνωστή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε και το VW Group, το οποίο «διέταξε» τις εταιρείες του να σταματήσουν τις διαφημίσεις τους στο Twitter. «Παρακολουθούμε από κοντά την κατάσταση και θα αποφασίσουμε για τα επόμενα βήματα ανάλογα με την εξέλιξή της» φέρεται να δήλωσε η εταιρεία σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters.

Η Ford, από την άλλη, επιβεβαίωσε ότι σταμάτησε να διαφημίζεται στο Twitter αρκετό καιρό πριν από την εξαγορά του από τον Elon Musk.

Η Citroen εξέφρασε με έναν μάλλον ειρωνικό τρόπο της θέση και με ένα λιτό tweet της «χαιρέτησε» την πλατφόρμα, η οποία, όπως η ίδια επισημαίνει, «ανήκει σε έναν ανταγωνιστή της».

Hello to the social media platform owned by one of our competitors

— Citroën (@Citroen) October 28, 2022