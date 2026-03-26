Ποιες μάρκες αυτοκινήτων πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη το 2026 – Μπρα ντε φερ για τη 2η θέση

Όσο η Volkswagen απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής, Toyota και Skoda δίνουν μάχη για το δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Άνοδο της τάξης του 1,4%, με 865.437 αυτοκίνητα, κατέγραψαν οι πωλήσεις καινούργιων ΙΧ στις χώρες της ΕΕ τον Φεβρουάριο του 2026, αντισταθμίζοντας το μουδιασμένο ξεκίνημα του Ιανουαρίου, όταν είχε σημειωθεί πτώση της τάξης του 3,9%.

Το δίμηνο του τρέχοντος έτους η πτώση περιορίστηκε σε 1,2%, με 1.664.680 αυτοκίνητα, έναντι 1.685.362 το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους, με τις πωλήσεις των ηλεκτρικών να γνωρίσουν αύξηση 22,3%, των plug-in υβριδικών 30,6% και των υβριδικών 8,3%. Στον αντίποδα, τα βενζινοκίνητα σημείωσαν πτώση 23,3% και τα πετρελαιοκίνητα 17,7%, αποτυπώνοντας την στροφή των καταναλωτών σε πιο «πράσινες» λύσεις.

Το μερίδιο αγοράς των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων έφτασε το 18,8% από την αρχή του έτους, με τα υβριδικά να αποτελούν τη δημοφιλέστερη επιλογή με 38,7%, αφήνοντας κατά πολύ πίσω τους τα αυτοκίνητα βενζίνης (22,5%).

Στις χώρες της ΕΕ η Volkswagen συνεχίζει να αποτελεί την κορυφαία σε πωλήσεις αυτοκινητοβιομηχανία με 167.570 πωλήσεις, με την Toyota (117.510 πωλήσεις) να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω της την Skoda (116.650 πωλήσεις).

Ακολουθεί το τοπ 10 των πωλήσεων ανά μάρκα

Volkswagen: 176.570 Toyota: 117.510 Skoda: 116.650 Renault: 96.397 Peugeot: 92.704 BMW: 92.162 Audi: 81.804 Mercedes: 74.422 Dacia: 63.397 Fiat: 63.004

Στην Ελλάδα, το διάστημα Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2026, πρώτη σε πωλήσεις μάρκα είναι η Toyota με 2.974 αυτοκίνητα, ενώ ακολουθούν η Citroen με 1.682 και η Opel με 1.613. Την πεντάδα συμπληρώνουν οι Peugeot και Suzuki με 1.610 και 1.218 πωλήσεις αντίστοιχα.