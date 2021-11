Ποιες θυσίες «επιβάλλει» στους Ευρωπαίους η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής;

Μια νέα έρευνα που διεξήγαγε η Ford αναδεικνύει τις θυσίες που είναι πρόθυμοι να κάνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Μία νέα, πανευρωπαϊκή έρευνα που καταγράφει τη στάση του κόσμου απέναντι στην κλιματική αλλαγή αποκαλύπτει τις προσωπικές θυσίες που είναι πρόθυμοι οι άνθρωποι να κάνουν στη μάχη κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Στην τελευταία αναφορά της σειράς Go Electric της Ford, με την ονομασία Climate Countdown, διαπιστώνεται ότι μία συντριπτική πλειοψηφία Ευρωπαίων – κατά μέσο όρο 90% σε κάθε μία από τις 8 χώρες της έρευνας – νιώθουν ότι έχουν ένα ποσοστό προσωπικής ευθύνης στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

Σε ερώτηση για τα κύρια ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα, μεταξύ των οποίων σημαντικά θέματα όπως ο συστημικός ρατσισμός, η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και η εξισορρόπηση της οικονομίας, η δημιουργία ενός παγκόσμιου σχεδίου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής βρέθηκε ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων, και συγκεκριμένα στη δεύτερη θέση μετά την ανάκαμψη από την πανδημία. Και ενώ υπήρξε συμφωνία ότι η ύπαρξη σχεδίου αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής ήταν απαραίτητη (29%), ένα ίδιο ποσοστό (29%) έκρινε ως άμεσα αναγκαία την επιβολή αυστηρότερων μέτρων για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

Η έρευνα της Ford που δημοσιεύτηκε πριν από την κρίσιμη διάσκεψη για το κλίμα COP26, που πραγματοποιήθηκε στη Γλασκώβη και υπέγραψε ημπλε οβάλ εταιρεία, δείχνει ότι πολλοί Ευρωπαίοι είναι πρόθυμοι να απαρνηθούν τις πολυτέλειες της σύγχρονης ζωής.

Ανάμεσα στις θυσίες στις οποίες φάνηκαν πρόθυμοι να προβούν οι Ευρωπαίοι ήταν η κατάργηση της χρήσης πλαστικού (45%), η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (45%) και η αγορά τοπικά παραγόμενων προϊόντων (35%). Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό δήλωσαν πρόθυμοι να περιορίσουν τις αγορές νέων ρούχων (34%), και να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους λιγότερο (34%), ενώ σε ποσοστό 25% φάνηκαν πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τα αεροπορικά ταξίδια. Μόνο μία μικρή μειοψηφία 4% δήλωσε απροθυμία για οποιαδήποτε θυσία.

Υπήρξαν επίσης σαφείς ενδείξεις ότι οι καταναλωτές προσδοκούν από τις επιχειρήσεις να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Το 87% θεωρεί σημαντικό να μπορούν να αγοράζουν προϊόντα από επιχειρήσεις που συμβάλλουν θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος ή είναι κλιματικά ουδέτερες, με το 56% να δηλώνει ότι είναι πολύ σημαντική (40%) ή η πιο σημαντική (16%) προτεραιότητα.

Σε ό,τι αφορά τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η έρευνα έδειξε μία αυξανόμενη αναγνώριση από την πλευρά του κοινού ότι τα EVs είναι το μέλλον (37%), αλλά επισημαίνει επίσης ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εύλογα εμπόδια για την υιοθέτησή τους. Οι ανησυχίες σχετικά με τη φόρτιση και το άγχος αυτονομίας εξακολουθούν να είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές, με το 39% να λέει ότι ανησυχεί για το πού θα φορτίζουν τα οχήματά τους, το 24% να δυσπιστεί για την ύπαρξη υποδομών και το 30% να λέει ότι τα EVs θα τους αποτρέψουν από την πραγματοποίηση μεγάλων ταξιδιών.

«Αυτή η έρευνα δείχνει πόσο οι Ευρωπαίοι νοιάζονται για την κλιματική αλλαγή και ότι είναι έτοιμοι για δράσεις σε ατομικό επίπεδο με σκοπό την καταπολέμησή της. Αναφορικά με τα προσωπικά μέσα μεταφοράς, είναι εμφανές ότι θεωρούν ότι τα EVs είναι το μέλλον. Παρόλα αυτά, η έρευνα δείχνει επίσης ότι εξακολουθούν να ανησυχούν για την υποδομή φόρτισης και διακατέχονται από το άγχος της αυτονομίας» δήλωσε ο Stuart Rowley, President Ford Ευρώπης.

Και προσέθεσε:

«Πιστεύω ότι αποτελεί καθήκον όλων των ενδιαφερομένων μερών – κυβερνήσεων, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, παρόχων ενέργειας και εταιρειών αυτοκινήτων – να τονίσουν τις ευκαιρίες του εξηλεκτρισμού στους καταναλωτές και να δημιουργήσουν την απαραίτητη υποδομή για να υποστηρίξουν το όραμα, καθώς μόνον ενωμένοι μπορούμε να εκπληρώσουμε αυτή την υπόσχεση. Η Ford θα γίνει πλήρως ηλεκτρική, και είμαστε χαρούμενοι που θα ηγηθούμε της προσπάθειας βοηθώντας τους καταναλωτές να κάνουν τη μετάβαση στα εξηλεκτρισμένα οχήματα.»

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την αναφορά Go Electric: Climate Countdown εδώ.

Η πρώτη αναφορά Go Electric της Ford με τίτλο “The Road to 2030 and the UK’s all-electric future” υπάρχει εδώ.

Κεντρική φωτογραφία: Eurokinissi