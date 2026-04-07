Ποιο είναι το φθηνότερο αυτοκίνητο στην Τουρκία – Η λίστα με τις προσιτές επιλογές

Δύο ευρωπαϊκά μοντέλα και ένα νοτιοκορεατικό διαμορφώνουν την τριάδα με τα πιο φθηνά αυτοκίνητα στη γειτονική χώρα.

Πτώση της τάξης του 3,94% σημείωσε η αγορά καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην Τουρκία το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, με τις συνολικές ταξινομήσεις να φτάνουν τις 265.398 μονάδες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Διανομέων Αυτοκινήτων (ODMD), κορυφαία σε πωλήσεις αυτοκινητοβιομηχανία είναι η Renault με 34.244 αυτοκίνητα, ακολουθούμενη από τις Toyota και Fiat με 23.982 και 22.748 πωλήσεις αντίστοιχα, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν η VW με 19.166 και η Peugeot με 18.049.

Αξιοσημείωτες είναι και οι επιδόσεις της τουρκικής Togg, η οποία μολονότι διαθέτει μια γκάμα με μόλις δύο μοντέλα – το SUV T10X και το σεντάν T10F- έχει καταφέρει να συμπεριληφθεί στην τελευταία θέση της πρώτης 10άδας, με 9.419 οχήματα.

Όπως αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματα, η εγχώρια αγορά αυτοκινήτου αναμένεται να… πάρει τα πάνω της τον Απρίλιο, καθώς οι εισαγωγείς λανσάρουν προωθητικές ενέργειες που έχουν ως στόχο να αναθερμάνουν το ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού.

Με την αρωγή των εν λόγω εκστρατειών, το φθηνότερο αυτοκίνητο στη γειτονική χώρα είναι το Dacia Sandero στην έκδοση Essential TCe 100 που κοστίζει 1.295.000 τουρκικές λίρες, ή 25.090 ευρώ με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Το δεύτερο πιο προσιτό μοντέλο είναι το Opel Corsa 1.2 100 PS Edition στις 1.325.000 τουρκικές λίρες (25.672 ευρώ), με το Kia Picanto να βρίσκεται λίγο πιο πίσω στις 1.335.000 (25.865 ευρώ). Ακολουθεί η λίστα με τα 10 φθηνότερα.

Dacia Sandero Essential TCe 100 – 1.295.000 τουρκικές λίρες (25.090 ευρώ Opel Corsa 1.2 100 HP Edition – 1.325.000 τουρκικές λίρες (25.672 ευρώ) Kia Picanto 1.0L 67 PS Cool – 1.335.000 τουρκικές λίρες (25.865 ευρώ) Fiat Egea Sedan 1.6 Multijet Easy – 1.429.900 τουρκικές λίρες (27.704 ευρώ) Hyundai i20 1.0 T-GDI Jump – 1.442.000 τουρκικές λίρες (27.939 ευρώ) Dacia Jogger Extreme TCe 110 – 1.595.000 τουρκικές λίρες (30.903 ευρώ) Fiat Grande Panda 1.2 MHEV eDCT Icon – 1.669.900 τουρκικές λίρες(32.354 ευρώ) Dacia Sandero Stepway Expression Eco-G 120 – 1.681.000 τουρκικές λίρες (32.569 ευρώ) Renault Clio 1.0 TCe X-Tronic Evolution – 1.695.000 τουρκικές λίρες (32.840 ευρώ) Nissan Juke 1.0 DIG-T Tekna – 1.699.000 τουρκικές λίρες (32.918 ευρώ)

Σημειώνεται ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους τα SUV ήταν τα πιο δημοφιλή αυτοκίνητα, με μερίδιο 62,8% και 132.380 μονάδες. Τη δεύτερη θέση κατέλαβαν τα σεντάν με μερίδιο 20,5% και 43.209 πωλήσεις και την Τρίτη τα hatchback με μερίδιο 16,4% και 34.537 πωλήσεις.