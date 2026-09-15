Ποιο είναι το μεγαλύτερο παράπονο των οδηγών για τα αυτοκίνητα

Παρόλα αυτά, ο κλάδος συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των οχημάτων.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα στις ΗΠΑ, ενώ η συνολική ποιότητα των οχημάτων βελτιώνεται το 2026, τα συστήματα infotainment παραμένουν η πιο προβληματική σημαντική κατηγορία στα οχήματα και είναι η μόνη κατηγορία που παρουσιάζει επιδείνωση.

Τα προβλήματα που σχετίζονται με τα συστήματα πολυμέσων παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα σε ετήσια βάση, με 42,4 προβλήματα ανά 100, με αποτέλεσμα το μερίδιο των προβλημάτων πολυμέσων επί του συνόλου των προβλημάτων των οχημάτων να αυξηθεί στο 25%, αντιπροσωπεύοντας τα πέντε συχνότερα αναφερόμενα προβλήματα των οχημάτων.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν την αυξανόμενη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες, καθώς τα οχήματα εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από το λογισμικό, τις οθόνες αφής και τις συνδεδεμένες τεχνολογίες, σύμφωνα με μελέτη της JD Power.

«Ο κλάδος συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των οχημάτων, όμως τα συστήματα πολυμέσων παραμένουν μια επίμονη πρόκληση», δήλωσε η Lisa Boor της JD Power.

«Καθώς τα οχήματα βασίζονται ολοένα και περισσότερο στο λογισμικό, τα ζητήματα ποιότητας μετατοπίζονται λιγότερο προς τις αστοχίες υλικού και περισσότερο προς την πολυπλοκότητα των συστημάτων, την απόδοση του λογισμικού και τη συνδεσιμότητα», πρόσθεσε.

«Οι πελάτες αναμένουν αυτές οι τεχνολογίες να λειτουργούν απρόσκοπτα κάθε ημέρα», τόνισε.

Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στον τομέα της ποιότητας, αρκετοί τομείς των συστημάτων πολυμέσων παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση το 2026. Τα προβλήματα πλοήγησης μειώνονται, χάρη στη μείωση των παραπόνων που αφορούν τη χρηστικότητα και την ακρίβεια, συμβάλλοντας στην αύξηση της ικανοποίησης από την πλοήγηση κατά 17 μονάδες (σε κλίμακα 1.000 μονάδων) σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 933 μονάδες.

Optimum Human Machine Interface: The homescreen of the new Multimedia Navi Pro infotainment system of the Opel Insignia gives direct access to main domains such as audio, telephone and navigation.

Η ικανοποίηση των πελατών βελτιώνεται επίσης στους τομείς των συστημάτων πολυμέσων και των ηχείων, γεγονός που δείχνει ότι οι κατασκευαστές σημειώνουν πρόοδο.

Η έρευνα βασίστηκε στις απαντήσεις 78.514 αγοραστών και μισθωτών καινούργιων οχημάτων μοντέλου 2026, οι οποίοι ερωτήθηκαν μετά από 90 ημέρες κατοχής του οχήματος.