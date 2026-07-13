Ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σχεδόν το 50% των καινούργιων αυτοκινήτων;

Έρευνα αποκαλύπτει πως τα καινούργια αυτοκίνητα βελτιώνονται συνεχώς στον τομέα της συνολικής ποιότητας, ωστόσο υπάρχει ένας τομέας στον οποίο οι εταιρείες δεν έχουν καταφέρει ακόμη να βρουν λύση.

Ιστορική είναι η βελτίωση στην ποιότητα που προσφέρουν τα καινούργια αυτοκίνητα, σύμφωνα με τα φετινά αποτελέσμα μιας μελέτης της JD Power για την αγορά των ΗΠΑ. Η μελέτη αναφέρει ότι ο δείκτης προβλημάτων ανά 100 οχήματα (PP100) κατά τις πρώτες 90 ημέρες ιδιοκτησίας μειώθηκε από 192 σε 175 προβλήματα το 2026.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη βελτίωση που έχει σημειωθεί από το 1997 και η τέταρτη καλύτερη επίδοση που έχει μετρηθεί στα 40 χρόνια ιστορίας του θεσμού, αποδεικνύοντας ότι οι κατασκευαστές ακούν τα παράπονα των καταναλωτών.

Βελτίωση στις 9 από τις 10 κατηγορίες αξιολόγησης

Η μεγάλη αυτή πρόοδος εντοπίζεται σε 9 από τις 10 κατηγορίες που αξιολογούνται. Οι πιο αξιοσημείωτες βελτιώσεις καταγράφηκαν σε τομείς όπως η αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων, η μείωση του θορύβου κύλισης, η συναρμογή των πάνελ του αμαξώματος και οι ενοχλητικές προειδοποιήσεις των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης.

Σύμφωνα με την έρευνα, ακόμα και σημεία όπως οι ποτηροθήκες, επανασχεδιάζονται για να έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα και τοποθετούνται σε πιο πρακτικές θέσεις.

Πρόκληση η ψηφιακή τεχνολογία

Ωστόσο, η ψηφιακή συνδεσιμότητα συνεχίζει να προβληματίζει τις εταιρείες και τους χρήστες. Η έρευνα έδειξε ότι τα συστήματα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (infotainment) αποτέλεσαν τη μοναδική κατηγορία όπου τα προβλήματα αυξήθηκαν, με συνολικά 44,4 δυσλειτουργίες ανά 100 αυτοκίνητα στην κατηγορία των μαζικών εμπορικών σημάτων και 38,3 στην κατηγορία των premium σημάτων.

Η πολυπλοκότητα των συστημάτων αυτών δεν προκαλεί απλώς εκνευρισμό, αλλά εγκυμονεί και κινδύνους για την ασφάλεια. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το 46% των οδηγών καινούργιων αυτοκινήτων αναφέρουν ότι η προσοχή τους αποσπάται, όταν βρίσκονται πίσω από το τιμόνι, υποδεικνύοντας ως την κύρια αιτία την οθόνη αφής που υποστηρίζει το σύστημα infotainment, ενώ το 18% δήλωσε ότι η έχασε την προσοχή του στον δρόμο λόγω των ηχητικών ειδοποιήσεων από τα συστήματα ασφαλείας.

Η κατάταξη των μαρκών

Σε επίπεδο εταιρειών, η Porsche αναδείχθηκε ως η μάρκα που διαθέτει τα πιο ποιοτικά οχήματα στην αγορά για το 2026, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση τόσο ανάμεσα στις premium φίρμες όσο και στη γενική κατάταξη, με το εντυπωσιακό σκορ των 138 PP100.

Στην κατηγορία των premium εταιρειών την ακολούθησαν η Genesis και η Lexus, ενώ στη mainstream κατηγορία, η Ford κατέκτησε την κορυφή, με τις Nissan και Buick να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα. Σε επίπεδο ομίλων, το BMW Group θριάμβευσε αποσπώντας έξι βραβεία ανά κατηγορία μοντέλων, με τον όμιλο Hyundai και την General Motors να ακολουθούν.

Η φετινή μελέτη, η οποία βασίστηκε σε απαντήσεις 78.514 αγοραστών καινούριων αυτοκινήτων και σε πραγματικά δεδομένα επισκέψεων στα συνεργεία των αντιπροσωπειών, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις αυτοκινητοβιομηχανίες, σύμφωνα με τους αναλυτές της JD Power. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών είναι ευπρόσδεκτη, αλλά μόνο όταν λειτουργεί απρόσκοπτα και καθιστά τη χρήση του αυτοκινήτου ευκολότερη.