Ποιο ήταν το δημοφιλέστερο Toyota το πρώτο εξάμηνο του 2026;

Η Toyota παραμένει μία από τις μάρκες που πετυχαίνουν υψηλό όγκο πωλήσεων στην Ευρώπη. Ποιο είναι το best seller της;

Η Toyota Motor Europe ανακοίνωσε ότι το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026, η Toyota πούλησε συνολικά 592.463 οχήματα, διατηρώντας τη 2η θέση στη λίστα με τις πιο δημοφιλείς μάρκες στην Ευρώπη. Παράληλλα, η Toyota συνεχίζει να αυξάνει το αποτύπωμά της στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αφού σε σχέση με πέρυσι, οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 125%

Τα εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα αντιπροσώπευσαν το 87% των πωλήσεων της Toyota Motor Europe κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 9 μονάδων σε ετήσια βάση. Τα ηλεκτρικά αποτέλεσαν το 11% όλων των πωλήσεων.

Τα δημοφιλέστερα μοντέλα

Το Yaris Cross παραμένει το αυτοκίνητο με τις καλύτερες πωλήσεις στη γκάμα της Toyota με μερίδιο 18%. Το ακολουθούν μοντέλα όπως το Yaris, το Aygo X, η Corolla, το Toyota C-HR και το bZ4X. Αναλυτικότερα οι πωλήσεις ανά μοντέλο:

Yaris Cross Hybrid: 107.251 μονάδες

Yaris: 86.821 μονάδες

Corolla και Corolla Cross: 77.998 μονάδες

Toyota C-HR: 72.099 μονάδες

Aygo X Hybrid: 55.330 μονάδες

bZ4X: 20.145 μονάδες

Οι επιδόσεις των Toyota Professional και Lexus

Η Toyota Professional κατέγραψε 76.788 πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η μάρκα συνέχισε να ενισχύει την προσφορά ηλεκτροκίνητων επαγγελματικών οχημάτων της, με τις πωλήσεις των πλήρως ηλεκτρικών εκδόσεων Proace και Proace City να αυξάνονται κατά 37% και 47% αντίστοιχα. Η προσθήκη του ηλεκτρικού Proace Max και του Hilux BEV διεύρυνε περαιτέρω τις επιλογές των πελατών σε όλη τη γκάμα.

Η Lexus πέτυχε 41.154 πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα εξηλεκτρισμένα οχήματα να αντιπροσωπεύουν το 96% των συνολικών πωλήσεων. Το LBX παρέμεινε το μοντέλο με τις καλύτερες πωλήσεις της μάρκας με 13.236 μονάδες, ενώ τα Lexus RZ και RX Plug-in Hybrid κατέγραψαν αύξηση 43% και 25% αντίστοιχα.