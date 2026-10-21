Ποιο μοντέλο εκτοξεύτηκε με αύξηση πωλήσεων 106% στην Ευρώπη

Συνολικά, τον Σεπτέμβριο, οι ταξινομήσεις νέων οχημάτων αυξήθηκαν κατά 10%, ενώ οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία σημείωσαν άλμα 60% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρσι.

Η Tesla κυριάρχησε στην κατάταξη των νέων αυτοκινήτων με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο του 2026, με το Model Y να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και το Model 3 να ακολουθεί στη δεύτερη, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία ταξινομήσεων της Dataforce.

Σύμφωνα με το ολλανδικό μέσο AutoWeek, τα στοιχεία της Dataforce δείχνουν ότι το Model Y κατέγραψε 40.971 ταξινομήσεις τον Σεπτέμβριο και το Model 3 συνολικά 25.057. Και τα δύο μοντέλα της Tesla βρέθηκαν αρκετά μπροστά από το Volkswagen Golf, το οποίο κατέλαβε την τρίτη θέση με 18.088 ταξινομήσεις. Τα στοιχεία καλύπτουν την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία και ήταν κατά περίπου 98% ολοκληρωμένα κατά τη δημοσίευσή τους.

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ισχυρή επίδοση της Tesla στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αυτοκινητοβιομηχανία κατέγραψε σημαντική ανάκαμψη σε αρκετές μεγάλες αγορές, έπειτα από ένα δύσκολο πρώτο εξάμηνο του έτους.

Το Model Y αναδείχθηκε επίσης το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στη Γερμανία, καταγράφοντας 8.038 ταξινομήσεις, ενώ το Model 3 κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ισπανία.

Σε επίπεδο εμπορικών σημάτων, το AutoWeek καταγράφει 66.035 ταξινομήσεις για την Tesla σε ολόκληρη την Ευρώπη τον Σεπτέμβριο. Με βάση αυτά τα στοιχεία, το Model Y από μόνο του σημείωσε περισσότερες πωλήσεις από το σύνολο των μοντέλων της Opel, η οποία κατέγραψε 38.071 ταξινομήσεις, και της Ford, με 36.579 ταξινομήσεις.

Ακολούθησε το μοντέλο VW Golf με 18.088 ταξινομήσεις και το Jaecoo 7 με 15.470 ταξινομήσεις.

Άνοδος 106% για το Model 3

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, οι ταξινομήσεις του Model Y αυξήθηκαν κατά 55%, ενώ εκείνες του Model 3 υπερδιπλασιάστηκαν, σημειώνοντας άνοδο 106%.

Οι επιδόσεις της Tesla καταγράφηκαν σε έναν ιδιαίτερα ισχυρό μήνα για την ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου. Συνολικά, οι ταξινομήσεις νέων οχημάτων αυξήθηκαν κατά 10%, ενώ οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία σημείωσαν άλμα 60% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρσι.

Παρότι ο Σεπτέμβριος αποτέλεσε έναν μήνα σημαντικής ανάκαμψης για την Tesla, το ερώτημα πλέον είναι αν η εταιρεία θα καταφέρει να διατηρήσει αυτή τη δυναμική κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2026, ιδιαίτερα καθώς ο ανταγωνισμός από τους καθιερωμένους Ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων, αλλά και από τις νεότερες κινεζικές μάρκες, συνεχίζει να εντείνεται.