Ποιος είναι ο 87χρονος μεγιστάνας που έδωσε 40 εκατ. για μια Ferrari

Η τιμή των 40 εκατ. δολαρίων ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 26 εκατ. δολαρίων, που είχε επιτευχθεί πέρσι από μια μοναδική Ferrari Daytona SP3.

Η Ferrari πούλησε σε δημοπρασία, έναντι 40 εκατ. δολαρίων, μια μοναδική, ειδικά διαμορφωμένη έκδοση της Luce, του πρώτου πλήρως ηλεκτρικού οχήματος της ιταλικής κατασκευάστριας πολυτελών σπορ αυτοκινήτων. Η εταιρεία ανέφερε ότι τα έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν για εκπαιδευτικά προγράμματα που βοηθούν νέους ανθρώπους.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον οίκο RM Sotheby’s, στο πλαίσιο του Monterey Car Week, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ferrari προσπαθεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη δυναμική γύρω από τη Luce, σημειώνει το Reuters.

Sold: $40,000,000 USD The 2026 Ferrari Luce ‘Tailor Made’ has sold at our Monterey auction. Ferrari will donate all proceeds of this charity auction to benefit future educational initiatives through The Ferrari Foundation, a recognized 501(c)(3) public charity. #RMMonterey… pic.twitter.com/4FFMrc6HXO — RM Sotheby’s (@rmsothebys) August 16, 2026

Η Luce παρουσιάστηκε τον Μάιο ως η πιο ριζοσπαστική παρουσίαση προϊόντος στην ιστορία της Ferrari, ωστόσο η υποδοχή της από την αγορά ήταν χλιαρή.

Κατά την παρουσίασή της, η πενταθέσια, τετράθυρη ηλεκτρική Ferrari, με τιμή 550.000 ευρώ, προκάλεσε έντονη συζήτηση μεταξύ των φίλων της Ferrari και των αναλυτών. Οι πιο παραδοσιακοί φίλοι της μάρκας άσκησαν κριτική για τον ασυνήθιστο σχεδιασμό της και για την απομάκρυνσή της από την κληρονομιά της Ferrari στους κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η αντίδραση αυτή δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο οι εύποροι πελάτες της Ferrari θα αποδεχθούν ένα πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο. Ωστόσο, τον περασμένο μήνα η εταιρεία δήλωσε ότι είναι «πολύ ικανοποιημένη» από τις παραγγελίες για τη Luce, χωρίς να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία.

Παγκόσμιο ρεκόρ

Σε ανακοίνωσή της την Κυριακή, η Ferrari ανέφερε ότι η τιμή που επιτεύχθηκε στη δημοπρασία για το μοναδικό αυτό αυτοκίνητο -γνωστό ως «Chassis 0»- αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ για καινούργιο αυτοκίνητο που πωλήθηκε σε δημοπρασία.

Η τιμή των 40 εκατ. δολαρίων ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 26 εκατ. δολαρίων, που είχε επιτευχθεί πέρσι από μια μοναδική Ferrari Daytona SP3.

Dr. Herbert Wertheim paid $40 million for Chassis 0 Ferrari Luce, 36 times its estimate. Every dollar funds education. The man who proved UV light harms eyes bought Luce.https://t.co/sgHX88zgIW pic.twitter.com/wLIZc9AlM9 — Car Fanatics Blog (@carfanaticsblog) August 17, 2026

Ο αγοραστής πίσω από την εντυπωσιακή νικητήρια προσφορά των 40 εκατ. δολαρίων για την πρώτη Ferrari Luce αποκαλύφθηκε ότι είναι ο Dr. Herbert «Herbie» Wertheim, δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, εφευρέτης και φιλάνθρωπος, σύμφωνα με το thesupercarblog.com.

Γεννημένος στη Φιλαδέλφεια το 1939 από γονείς της εργατικής τάξης, ο Wertheim μετακόμισε με την οικογένειά του στη Φλόριντα, όπου έζησαν πάνω από ένα αρτοποιείο.

Η επαγγελματική του πορεία άλλαξε το 1969, όταν ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε ότι η υπεριώδης ακτινοβολία προκαλεί καταρράκτη και βλάπτει τα μάτια.

Στη συνέχεια, ανέπτυξε την πρώτη χρωστική που απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία, για χρήση σε πλαστικούς φακούς γυαλιών, και ίδρυσε την Brain Power Inc., η οποία εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο κατασκευαστή οπτικών χρωστικών και οφθαλμολογικών χημικών προϊόντων στον κόσμο.

Ο Wertheim κατέχει περισσότερες από 100 πατέντες και πνευματικά δικαιώματα.