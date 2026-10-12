Πωλείται νεκροφόρα βγαλμένη από τον «άλλο κόσμο» 

Αυτή η ξεχωριστή Lincoln Town Car πρόκειται να βγει σε δημοπρασία τον Νοέμβριο και έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στην Ιαπωνία, όπου χρησιμοποιούνταν ως νεκροφόρα.

Η Lincoln Town Car αποτελεί ένα αμερικανικό αυτοκινητιστικό σύμβολο. Κατασκευαζόταν για 31 χρόνια, σε τρεις γενιές, και για μεγάλο χρονικό διάστημα αποτελούσε σημείο αναφοράς στην κατηγορία των πολυτελών σεντάν στις ΗΠΑ.

Αυτή η ξεχωριστή Lincoln Town Car πρόκειται να βγει σε δημοπρασία τον Νοέμβριο και έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στην Ιαπωνία, όπου χρησιμοποιούνταν ως νεκροφόρα. Και δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη νεκροφόρα, αλλά για μια Miyagata, η οποία εισήχθη στις ΗΠΑ στα τέλη του 2024 και είναι διακοσμημένη με περίτεχνα στοιχεία που προσφέρουν στους νεκρούς ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό πέρασμα στην άλλη ζωή.

Ένας δράκος στην οροφή

Στην κορυφή της νεκροφόρας βρίσκεται ένας λαμπερός χρυσός δράκος, ξαπλωμένος πάνω σε κάτι που μοιάζει με τη στέγη ενός ναού. Οι χρυσές λεπτομέρειες και τα περίτεχνα σχέδια συνεχίζονται κατά μήκος των πλευρών, καλύπτοντας ακόμη και τις δύο πόρτες που ανοίγουν για να τοποθετηθεί μέσα το φέρετρο.

Φωτογραφία: Mecum Auctions

Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς προς πώληση στις ΗΠΑ μερικές παρόμοιες νεκροφόρες και κάθε μία από αυτές ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Μια ματιά στο οδόμετρο αποκαλύπτει ότι και αυτή έχει χρησιμοποιηθεί σχετικά λίγο, καθώς αναγράφει μόλις 31.731 χλμ, αριθμός ιδιαίτερα χαμηλός για την ηλικία της.

Δεν αποτελεί, λοιπόν, έκπληξη το γεγονός ότι το εσωτερικό της βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Τα αυθεντικά μαύρα μπροστινά καθίσματα έχουν διατηρηθεί και παρουσιάζουν ελάχιστα σημάδια σημαντικής φθοράς, πέρα από ορισμένες ρωγμές και τσακίσεις. Στην καμπίνα υπάρχουν επίσης αρκετές ξύλινες επενδύσεις, μεταξύ άλλων στο ταμπλό και στα πάνελ των θυρών.

V8 4,6 λίτρων

Κάτω από το καπό του αυτοκινήτου -νεκροφόρας- βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός V8 κινητήρας 4,6 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 190 ίππους. Συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο τεσσάρων σχέσεων.

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει προς το παρόν, τι θα κάνει ο επόμενος ιδιοκτήτης της με αυτή τη Lincoln. Θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως νεκροφόρα; Θα καταλήξει απλώς σε κάποια συλλογή; Ή μήπως θα κυκλοφορεί απλώς στους δρόμους;