Πωλείται το Hummer του Tupac – Το αγόρασε λίγο πριν τη δολοφονία του

Ο «Βασιλιάς της Ραπ» ήταν γνωστός για την αγάπη του για τα αυτοκίνητα.

Λίγοι μουσικοί της ραπ έχουν αφήσει τόσο ανεξίτηλο το στίγμα τους όσο ο Tupac, κατά κόσμον Tupac Amaru Shakur, ο οποίος δολοφονήθηκε τη νύχτα της 7ης Σεπτεμβρίου 1996, σε ηλικία 25 ετών στο Λας Βέγκας, και ενώ βρισκόταν στο απόγειο της δόξας του.

Ο Tupac είναι γνωστός ως «ο Βασιλιάς της Ραπ», ενώ όσοι τον γνώρισαν μιλούν για την αγάπη του για τα αυτοκίνητα. Ένα εξ αυτών ήταν το Hummer H1, μια στρατιωτική μηχανή, που πέρασε στον κόσμο των συμβατικών οχημάτων.

Ο Αμερικανός ράπερ απόκτησε το θηριώδες όχημα το 1996, λίγο πριν τη δολοφονία του, και σχεδόν 30 χρόνια αργότερα έχει διανύσει μόλις λίγο πάνω από 16.000 χλμ.

Το Hummer H1 βγαίνει σε δημοπρασία αυτό τον μήνα από τον οίκο Bonhams, και με δεδομένο ότι βρισκόταν στην κατοχή ενός εκ των θρύλων της ραπ σκηνής αναμένεται να συγκεντρώσει αρκετούς ενδιαφερόμενους.

Το μοντέλο εφοδιάζεται με έναν V8 πετρελαιοκινητήρα 6,5 λίτρων με απόδοση 208 PS και 579 Nm ροπής, τετρακίνηση και αυτόματο κιβώτιο τεσσάρων σχέσεων, ενώ διαθέτει μια πληθώρα συστημάτων που του χαρίζουν κορυφαίες εκτός δρόμου ικανότητες. Στο εσωτερικό επικρατεί μια premium ατμόσφαιρα, με δερμάτινες επενδύσεις και ξύλινες λεπτομέρειες.

Η δημοπρασία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, ενώ το όχημα πλαισιώνεται από όλα τα έγγραφα που πιστοποιούν ότι ήταν στην κατοχή του Tupac.