Πωλείται Toyota με 999.999 χιλιόμετρα – Πόσα χρήματα αναμένεται να πιάσει;

Ένα αυτοκίνητο με σχεδόν 1 εκατ. χιλιόμετρα στο οδόμετρο βγαίνει σε δημοπρασία, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στο ποσό που θα προσφέρει ο επόμενος ιδιοκτήτης.

Η Toyota έχει καταφέρει με τα χρόνια να συνδέσει το όνομά της με την αξιοπιστία, την αντοχή και τη διάρκεια. Ένα από τα αυτοκίνητά της που συνηγορούν σε αυτή τη φήμη είναι ένα Land Cruiser του 2009, το οποίο έχει διανύσει σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα, έχοντας ακόμη τον αρχικό κινητήρα και το αρχικό κιβώτιο ταχυτήτων.

Ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου αυτοκινήτου είναι ένας άνδρας από τη Βικτώρια της Αυστραλίας, ο οποίος δεν θα έχει… τη χαρά να δει τι θα συμβεί στο οδρόμετρο μόλις το Land Cruiser «χτυπήσει» τα 1.000.000 χλμ. Αυτό διότι το έχει βάλει σε δημοπρασία στην Auctions Plus, ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να βρεθεί ενδιαφερόμενος με ένα ποσό έως και 30.000 δολάρια Αυστραλίας.

Το Land Cruiser στην έκδοση 200 Series Sahara ανήκει στον Gary Driscoll και εξακολουθεί να φέρει τον αρχικό του κινητήρα και το αρχικό κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ έχει υποβληθεί σε σέρβις σχεδόν 100 φορές. Η μίζα αντικαταστάθηκε όταν το αυτοκίνητο είχε φτάσει τα 973.000 χιλιόμετρα

Ο Driscoll φρόντισε επίσης να συμπεριλάβει στην πώληση τα αυθεντικά λαστιχένια πατάκια του οχήματος, καθώς και το πατάκι του χώρου αποσκευών, όμως παραδέχεται ότι δεν έχει ιδέα τι θα συμβεί όταν το οδόμετρο περάσει το όριο του ενός εκατομμυρίου χιλιομέτρων.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζει ούτε η Toyota, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο 200 Series που να το έχει καταφέρει», είπε. «Οπότε, δεν ξέρουμε αν θα επιστρέψει στα μηδενικά… Η Toyota πιστεύει ότι μπορεί απλώς να παραμείνει στα εννιάρια, αλλά δεν θα το μάθουμε μέχρι κάποιος να μπει μέσα και να πάει μια βόλτα».

Η αντιπροσωπεία Horsham Toyota, όπου γινόταν το σέρβις του Land Cruiser, δήλωσε ότι το 4×4 του Gary είναι το πρώτο όχημα με ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα που έχει συναντήσει. Ωστόσο, η κατασκευάστρια εταιρεία δήλωσε ότι ο Gary είναι ένας από αρκετούς Αυστραλούς που έχουν φτάσει σε αυτό το απίστευτο ορόσημο με ένα από τα οχήματά της.

Το ποσό και η μεγαλύτερη επισκευή

Η δημοπρασία θα διαρκέσει δύο εβδομάδες και ο Gary δεν τρέφει μεγάλες ελπίδες ότι θα βγάλει ένα τεράστιο ποσό, παρά τη μοναδικότητα του οχήματός του.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει και πολύς κόσμος που θα ενδιαφερθεί, γιατί προφανώς η χρησιμότητα του αυτοκινήτου και το πόσα ακόμη μπορείς να πάρεις από αυτό θα είναι περιορισμένα σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο αυτοκίνητο με λιγότερα χιλιόμετρα. Οπότε, ίσως να πιάσει 20.000 έως 30.000 δολάρια (περίπου 18.500 ευρώ με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες), αν κάποιος αποφασίσει ότι υπάρχει και… ένας παράγοντας διασκέδασης σε όλο αυτό».

Όσον αφορά τη μεγαλύτερη επισκευή που χρειάστηκε το Land Cruiser, ήταν η αντικατάσταση δύο δυναμό. Πρόκειται για κάτι αξιοσημείωτο αν αναλογιστεί κανείς ότι το Toyota έχει περάσει όλη του τη ζωή ταξιδεύοντας σε δύσκολους αγροτικούς δρόμους, τους οποίους ο Gary περιγράφει ως «απολύτως άθλιους».

Ο ίδιος πάντως εκθείασε την κατάσταση του οχήματος, επισημαίνοντας ότι «δεν τρίζει ούτε στο ελάχιστο» και δεν κάνει θορύβους όταν ρυμουλκεί τρέιλερ. «Όποιος λέει ότι δεν χρειάζεται ένα Sahara, απλώς δεν ξέρει τι χάνει», εξήγησε.