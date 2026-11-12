«Πόλεμος» Ευρώπης-Κίνας: Συναίσθημα εναντίον τιμής

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες επαναφέρουν όλο και συχνότερα κλασικά μοντέλα από προηγούμενες δεκαετίες.

Καθώς οι κινεζικές εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων κατακλύζουν τις ευρωπαϊκές αγορές με πιο προσιτά αυτοκίνητα και ολοένα πιο εξελιγμένη τεχνολογία, οι καθιερωμένες αυτοκινητοβιομηχανίες της ηπείρου αντεπιτίθενται αξιοποιώντας ένα πλεονέκτημα που οι ανταγωνιστές τους δεν διαθέτουν: την ιστορία τους.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες επαναφέρουν όλο και συχνότερα κλασικά μοντέλα από προηγούμενες δεκαετίες, από το Renault 5 έως το Citroën 2CV, ποντάροντας στη νοσταλγία για να ξεχωρίσουν μέσα στο ολοένα μεγαλύτερο κύμα Κινέζων ανταγωνιστών και να προσελκύσουν αγοραστές ηλεκτρικών οχημάτων.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο. Η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα έχει εκτοξευθεί στην Ευρώπη, παράλληλα με την κατακόρυφη άνοδο των τιμών των καυσίμων. Ωστόσο, οι Κινέζοι κατασκευαστές, μεταξύ των οποίων οι BYD και Geely, κατείχαν ήδη σχεδόν το 11% της ευρωπαϊκής αγοράς κατά το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με την Schmidt Automotive Research, διαθέτοντας μοντέλα που είναι συχνά φθηνότερα και ενσωματώνουν πιο προηγμένη τεχνολογία από εκείνα των τοπικών κατασκευαστών.

Ιστορική κληρονομιά

Ενώ οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αγωνίζονται να μειώσουν το κόστος και να περιορίσουν το τεχνολογικό χάσμα, η ιστορική τους κληρονομιά αναδεικνύεται σε ένα από τα λίγα πλεονεκτήματα που οι νεότεροι Κινέζοι ανταγωνιστές δεν μπορούν εύκολα να αναπαράγουν, σημειώνει το Reuters.

Η στρατηγική αυτή έχει ήδη αποδώσει καρπούς για τη γαλλική Renault. Η νέα ηλεκτρική έκδοση του Renault 5, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1972, είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο μεσαίας κατηγορίας με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη μέχρι στιγμής φέτος, συμβάλλοντας στην αύξηση των εσόδων του ομίλου κατά 9% το πρώτο εξάμηνο.

«Επιδιώκουμε να διαφοροποιηθούμε, αλλά και να προκαλέσουμε μια συγκεκριμένη συναισθηματική αντίδραση», δήλωσε ο επικεφαλής σχεδιασμού του ομίλου Renault, Laurens van den Acker.

Τώρα, και άλλοι κατασκευαστές ακολουθούν το παράδειγμά της.

Η Stellantis παρουσίασε στην πρόσφατη έκθεση αυτοκινήτου του Παρισιού μια ηλεκτρική έκδοση του εμβληματικού Citroën 2CV, το οποίο κατασκευαζόταν από το 1948 έως το 1990.

αντλεί

Ταυτόχρονα, το ηλεκτρικό Polo της Volkswagen αντλεί σε μεγάλο βαθμό έμπνευση από τη χρυσή εποχή του Golf τη δεκαετία του 1980.

Οτιδήποτε μπορεί να προσθέσει αξία

Για ορισμένους αγοραστές, η στρατηγική φαίνεται να αποδίδει.

Ο 51χρονος Βρετανός Chris Litchfield αγόρασε για πρώτη φορά ηλεκτρικό αυτοκίνητο τον Μάιο. Έχοντας μεγαλώσει με τα Renault 5, επέλεξε μια κίτρινη ηλεκτρική έκδοση του μοντέλου.

«Η επιθυμία μου να αποκτήσω ένα καινούργιο Renault 5 ήταν πολύ ισχυρότερη από τις επιφυλάξεις μου σχετικά με την αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου», δήλωσε. «Ο βασικός λόγος που το αγαπώ είναι ότι είναι ένα Renault 5».

Το ID. Polo της Volkswagen, το οποίο αποτελεί μέρος μιας σειράς προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων που σχεδιάστηκαν για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από την Κίνα, έχει προκαλέσει παρόμοιο ενθουσιασμό. Διαθέτει προαιρετική λειτουργία ρετρό στο ταμπλό, η οποία αναπαράγει το κλασικό ταχύμετρο ενός παλαιότερου Golf και παίζει μουσική από μια εικονική κασέτα.

«Αρχικά το είχαμε σκεφτεί απλώς ως αστείο», δήλωσε ο επικεφαλής σχεδιασμού της Volkswagen, Andreas Mindt, αναφερόμενος στη συγκεκριμένη προαιρετική λειτουργία. Ωστόσο, «ο κόσμος τη λατρεύει».

Η Stellantis από την πλευρά της, ελπίζει να έχει ανάλογη επιτυχία με το νέο ηλεκτρικό 2CV, στοχεύοντας τόσο στους φανατικούς φίλους του μικρού αυτοκινήτου όσο και σε ένα ευρύτερο κοινό που αναζητά ένα προσιτό ηλεκτρικό όχημα.



«Είναι αξιοσημείωτο ότι βλέπουμε αυτή την τάση επιστροφής στο ρετρό στα μικρά και προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη», δήλωσε ο Robert Dooley, ανώτερος στρατηγικός σύμβουλος σχεδιασμού στην Car Design Research, «επειδή σε αυτή την κατηγορία θα είναι εντονότερη η πίεση στις τιμές από τις κινεζικές μάρκες».

Καθώς τα περιθώρια κέρδους στα μικρά αυτοκίνητα είναι περιορισμένα, «οτιδήποτε μπορείς να κάνεις για να προσθέσεις έστω και λίγη επιπλέον αξία θα γίνει δεκτό με θετικό τρόπο», πρόσθεσε.

Η στρατηγική αυτή, ωστόσο, έχει και περιορισμούς. Αν και η επιστροφή στο ρετρό έχει προοπτικές στην Ευρώπη, όπου οι οικογένειες συχνά παραμένουν πιστές σε συγκεκριμένα μοντέλα και σχεδιαστικές γραμμές για πολλές γενιές, ενδέχεται να μην αποδώσει με τον ίδιο τρόπο σε άλλες αγορές ή επ’ αόριστον, δήλωσε ο Van den Acker.

«Τα εμβληματικά μοντέλα δεν είναι αιώνια -έχουν τη δική τους περίοδο ακμής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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