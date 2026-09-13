Polestar Formula 2030 concept: Βλέποντας το μέλλον με αισιοδοξία

Το πρωτότυπο Formula 2030 δείχνει το μέλλον της Polestar, η οποία όμως για να φτάσει εκεί καλείται να ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε αυτή τη φάση.

Η Polestar δεν κρύβει τα φιλόδοξα πλάνα της για το μέλλον, με το Formula 2030 concept να αποτελεί ένα από αυτά. Μαρτυρά την σχεδιαστική και τεχνολογική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η σουηδική μάρκα στα αμέσως επόμενα χρόνια, με προάγγελους τα Polestar 2 που θα δούμε το 2027, αλλά και το επερχόμενο Polestar 7.

Ωστόσο, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή είναι ο απολογισμός στα επιμέρους στοιχεία της δραστηριότητας της που δεν είναι τόσο θετικός. Πιο συγκεκριμένα η μετοχή της εταιρείας έχει υποχωρήσει 29,4%. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 0,4%, αλλά τα έσοδα μειώθηκαν κατά 4,4%. Έτσι, παρά τη βελτίωση σε σχέση με πέρυσι, η εταιρεία συνεχίζει να καταγράφει ζημιές ύψους 723 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για την εταιρεία, υπάρχει το μεγάλο θέμα με την αποχώρησή της από την αγορά των ΗΠΑ, λόγω των νέων κανονισμών για τα συνδεδεμένα οχήματα με τεχνολογία κινεζικής προέλευσης.

Το Formula 2030 αποτελεί ένα φιλόδοξο και παράλληλα ξεκάθαρο πλάνο της Polestar σχετικά με το μέλλον, αλλά προκειμένου να υλοποιηθεί θα πρέπει η σουηδική μάρκα να δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει… σήμερα.