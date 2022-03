Η Polestar αποκαλύπτει το ηλεκτρικό πρωτότυπο Ο2

Η Polestar παρουσίασε σήμερα ένα ενδιαφέρον πρωτότυπο, το οποίο είναι ηλεκτρικό και υιοθετεί για την περίσταση ένα αμάξωμα 2+2 θέσεων με hard-top αποσπώμενη οροφή.

«Το Polestar O2 είναι το αυτοκίνητο ήρωας για τη μάρκα μας. Ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα σε έναν νέο κόσμο που σχετίζεται με τις μελλοντικές μας δυνατότητες. Πρόκειται για μια γεύση του τι μπορούμε να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε με το ταλέντο και την τεχνολογία που διαθέτουμε στην εταιρεία μας», σχολιάζει ο Thomas Ingenlath, Διευθύνων Σύμβουλος της Polestar.

Σχεδιαστικά, το Polestar O2 βασίζεται εν πολλοίς στο πρωτότυπο Precept, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για το Polestar 5, υιοθετώντας για την περίσταση μια ακόμα πιο «χαμηλή» σχεδίαση και μια καμπίνα 2+2 θέσεων η οποία αποκαλύπτεται με την αφαίρεση μιας hard-top οροφής.

Όπως αναφέρουν οι δημιουργοί του αυτοκινήτου, το Polestar 02 δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη βιωσιμότητα, και για το λόγο αυτό υιοθετεί ένα «μίγμα» υλικών σε ουκ ολίγα μέρη του αμαξώματος του τα οποία ξεχωρίζουν για την υψηλή περιβαλλοντική του συμπεριφορά.

Το νέο Polestar O2 έχει μήκος κοντά στα 4,7 μ. και πατά σε τροχούς 22 ιντσών, ενώ εξοπλίζεται με ένα αυτόνομο drone, το οποίο είναι ενσωματωμένο πίσω από τα πίσω καθίσματα και αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη μάρκα ηλεκτρονικών Hoco Flow της Aerofugia.

Οι μηχανικοί της Polestar έχουν εξελίξει επίσης μια αεροτομή που αναπτύσσεται πίσω από τα πίσω καθίσματα, για να δημιουργήσει μια «ήρεμη περιοχή αρνητικής πίεσης που επιτρέπει στο drone να απογειώνεται όταν το αυτοκίνητο κινείται». Το drone λειτουργεί αυτόνομα, ακολουθώντας αυτόματα το αυτοκίνητο σε ταχύτητες έως και 90 χλμ./ώρα.

