Polestar: Ρεκόρ λιανικών πωλήσεων το 2025

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων της σουηδικής εταιρείας στο σύνολο του 2025 σημείωσαν ετήσια αύξηση της τάξης του 34%.

Τις υψηλότερες λιανικές πωλήσεις αυτοκινήτων στην ιστορία της πέτυχε η Polestar το 2025, με 60.119 οχήματα, 34% περισσότερα συγκριτικά με το 2024. Το τέταρτο τρίμηνο του έτους, οι πωλήσεις έφτασαν τα 15.608 αυτοκίνητα, σημειώνοντας αύξηση 27% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

«Όσον αφορά τους όγκους λιανικών πωλήσεων, το 2025 ήταν το καλύτερο έτος στην ιστορία της Polestar, παρά τις συνεχιζόμενες εξωτερικές προκλήσεις και τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς», ανέφερε ο Michael Lohscheller, Διευθύνων Σύμβουλος της σουηδικής μάρκας.

«Κερδίζουμε μερίδιο αγοράς και πουλάμε περισσότερα αυτοκίνητα από πολλές καθιερωμένες μάρκες σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές – γεγονός που καταδεικνύει την επέκταση του δικτύου πωλήσεών μας, το οποίο αυξήθηκε κατά πάνω από 50% φέτος, την ελκυστική γκάμα μοντέλων μας και τη σκληρή δουλειά της ομάδας μας», πρόσθεσε ο Lohscheller.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η Polestar έχει στραφεί ολοένα και περισσότερο προς την Ευρώπη, η οποία πλέον αντιπροσωπεύει περίπου το 78% των πωλήσεών της, καθώς οι συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα έγιναν πιο απαιτητικές λόγω της ασθενέστερης ζήτησης και του σκληρού ανταγωνισμού.