Polestar: Στόχος η αγορά της Ευρώπης

«Η Polestar θα επικεντρωθεί στην αγορά της Ευρώπης» τονίζουν τα διευθυντικά στελέχη της, καθώς ανακοινώνουν την παραγωγή των μοντέλων τους στη Σλοβακία.

«Επικεντρωνόμαστε σαφώς στην αγορά της Ευρώπης», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο διευθύνων σύμβουλος της Polestar, Michael Lohscheller. Η κινεζικής ιδιοκτησίας εταιρεία ήθελε εδώ και καιρό να γίνει πιο ευρωπαϊκή. Οι όχι ικανοποιητικές πωλήσεις στην Κίνα και η γρήγορη ανάπτυξη στην Ευρώπη φαίνεται να την ωθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ένας άλλος παράγοντας είναι οι δασμοί της ΕΕ, οι οποίοι ώθησαν την Polestar να ανακοινώσει το πρώτο της εργοστάσιο στην Ευρώπη. Αλλά ο «εξευρωπαϊσμός», από την Polestar ή οποιονδήποτε άλλο κατασκευαστή, δεν είναι μια στρατηγική χωρίς προβλήματα.

Το Polestar 7 θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Volvo στην πόλη Kosice της ανατολικής Σλοβακίας. Είναι το πρώτο μοντέλο Polestar που θα κατασκευαστεί στην Ευρώπη, ένα παράδειγμα του πώς οι Κινέζοι κατασκευαστές προσαρμόζονται για να αποφύγουν τους δασμούς της ΕΕ στα κινεζικής κατασκευής αυτοκίνητα. Η Polestar ανήκει στην κινεζική OEM Geely και στη Volvo, η οποία είναι θυγατρική της Geely. Αλλά από άποψη αγοράς και εικόνας η εταιρεία, η οποία όπως και η Volvo έχει την έδρα της στο Γκέτεμποργκ, θα ήθελε να θεωρείται ευρωπαϊκή και όχι κινεζική.

Οι πωλήσεις της Polestar στην Ευρώπη αυξήθηκαν πάνω από 80% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, χάρη στην ισχυρή ζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία βοηθήθηκε από την άφιξη των Polestar 3 και 4. Αυτόν τον Ιούνιο, η Polestar ξεκίνησε τις πωλήσεις στη Γαλλία και φέτος θα προσθέσει στη γκάμα της το Polestar 5, ένα μεγάλο σπορ σεντάν. Χωρίς παραγωγική ικανότητα στην ΕΕ, τα μοντέλα της Polestar υπόκεινται σε φόρο εισαγωγής στην ΕΕ ως και 28,8% για τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Κίνα. Η λύση είναι να κατασκευαστούν αυτά τα αυτοκίνητα στην Ευρώπη. Και η Polestar, χάρη στους δεσμούς της με τη Volvo, έχει μια εύκολη διαδρομή για να το κάνει.

Το Polestar 7, ένα premium compact SUV, θα κατασκευάζεται στο νέο εργοστάσιο της Volvo Cars στο Kosice, όπως ανακοινώθηκε. Η εγκατάσταση, η οποία βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή και αναμένεται να ανοίξει το 2026, θα κοστίσει περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. «Η συνεργασία με τη Volvo Cars για την ανάπτυξη και παραγωγή του Polestar 7 στην Ευρώπη είναι μια μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουμε τη θέση μας στην εγχώρια αγορά», λέει ο Lohscheller (είναι χαρακτηριστικό ότι με τον όρο «εγχώρια αγορά» εννοεί την Ευρώπη). Το νέο Polestar, το οποίο θα βγει από το εργοστάσιο από το 2028, θα μοιράζεται την πλατφόρμα SPA3 της Volvo. Οι ανταγωνιστές του στην κατηγορία των premium compact e-SUV θα είναι η BMW iX1 και η Mercedes EQA.

Η αποφυγή των φόρων εισαγωγής της ΕΕ είναι μόνο ένα πλεονέκτημα. Ένα άλλο, είναι η δυνατότητα να επωφεληθεί από μια σειρά εθνικών και τοπικών κινήτρων που έχουν σχεδιαστεί για να ευνοούν τα τοπικά παραγόμενα οχήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ecobonus της Γαλλίας, για το οποίο τα ηλεκτρικά αυοκίνητα που κατασκευάζονται εκτός Ευρώπης δεν είναι επιλέξιμα. Η μετακίνηση της Polestar στη Σλοβακία μπορεί να βασίστηκε στην κατασκευαστική παρουσία της Volvo στη χώρα, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι Κινέζοι κατασκευαστές που επιθυμούν να εντοπίσουν την παραγωγή τους στην Ευρώπη κοιτάζουν προς τα ανατολικά της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Για πολλές κινεζικές εταιρείες σημαντική είναι η Ουγγαρία, η οποία έχει γίνει κόμβος για την κατασκευή μπαταριών και ηλεκτρικών οχημάτων από κατασκευαστές με έδρα την Κίνα. Η Πολωνία φιλοξενεί ένα εργοστάσιο μπαταριών αξίας 1,7 δις ευρώ που κατασκευάστηκε από την Guoxuan High-Tech. Με το εργατικό κόστος να εξακολουθεί να είναι σημαντικά χαμηλότερο από ό,τι στην υπόλοιπη ΕΕ, και τις μεγάλες αγορές της Δυτικής Ευρώπης να βρίσκονται σχετικά κοντά, είναι περισσότερο από πιθανό ότι ο κατάλογος των κινεζικών επενδύσεων στην αυτοκινητοβιομηχανία στην Ανατολική Ευρώπη θα συνεχίσει να μεγαλώνει.