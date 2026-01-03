Πωλήσεις Tesla: Βουτιά στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές – Ρεκόρ στη Νορβηγία

Τα μοντέλα της αυτοκινητοβιομηχανίας του Elon Musk σταδιοδρομούν με μειωμένη ζήτηση στις αγορές της Ευρώπης.

Συνεχίζει να χάνει έδαφος η Tesla στην Ευρώπη, ως αποτέλεσμα της επέλασης των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών, του εναγκαλισμού του Elon Musk με ακροδεξιούς πολιτικούς και της γερασμένης γκάμας μοντέλων της εταιρείας.

Παρά το λανσάρισμα φθηνότερων εκδόσεων των Model Y και Model 3 της Tesla σε όλη την Ευρώπη, η δραστηριότητά της δεν έχει ακόμη ανακάμψει.

Στη Γαλλία, την τρίτη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου της Ευρώπης μετά τη Γερμανία και τη Βρετανία, οι ταξινομήσεις της Tesla τον περασμένο μήνα μειώθηκαν κατά 66%, φτάνοντας τα 1.942 οχήματα, σύμφωνα με στοιχεία του γαλλικού φορέα αυτοκινήτου PFA που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026. Στο σύνολο του 2025, οι ταξινομήσεις της μάρκας συρρικνώθηκαν κατά 37%.

Στη Σουηδία, τον Δεκέμβριο οι ταξινομήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά 71%, στις 821 μονάδες, οδηγώντας σε πτώση 70% για ολόκληρο το 2025, σύμφωνα με τη Mobility Sweden.

Φθίνουσα πορεία είχαν επίσης στην Πορτογαλία, την Ισπανία και το Βέλγιο, κατά 13% στις 1.207 μονάδες, 44% στις 1.794 και 28% στις 1.084 αντίστοιχα, όπως έδειξαν επίσημα στοιχεία. Για το σύνολο του 2025, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 22% στην Πορτογαλία, 4% στην Ισπανία και 53% στο Βέλγιο.

Τον περασμένο μήνα, οι ταξινομήσεις της μάρκας στην Ιταλία και την Ελβετία αυξήθηκαν κατά 85% στις 2.519 μονάδες και κατά 76% στις 1.570 αντίστοιχα, αλλά στο σύνολο του έτους κατέγραψαν μείωση 18% και 28%.

Στον αντίποδα, στη Νορβηγία οι ταξινομήσεις της μάρκας αυξήθηκαν κατά 89% τον Δεκέμβριο σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, φτάνοντας τα 5.679 οχήματα, με το μερίδιο αγοράς της μάρκας το 2025 να διαμορφώνεται σε 19%.

Το διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2025, το μερίδιο αγοράς της Tesla σε Ευρώπη, Βρετανία και στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών είχε μειωθεί στο 1,7% από 2,4% την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρότι οι συνολικές πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία έφτασαν να αντιπροσωπεύουν το 18,8% της αγοράς, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό σύνδεσμο αυτοκινητοβιομηχανιών (ACEA).

Ο ACEA θα δημοσιεύσει τα πλήρη στοιχεία πωλήσεων για ολόκληρο το έτος στην Ευρώπη αργότερα μέσα στον Ιανουάριο. Στις οκτώ χώρες που ανακοίνωσαν στοιχεία την Παρασκευή, οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν πάνω από το μισό της αγοράς της Tesla στην Ευρώπη, οι ταξινομήσεις μειώθηκαν συνολικά κατά περίπου 25% το 2025.

Με πληροφορίες από Reuters