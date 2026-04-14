Porsche 911 GT3 S/C: Με ανοιχτή οροφή και 510 ίππους (+τιμή)

Η ανοιχτή έκδοση της 911 GT3 S/C απευθύνεται σε όσους αναζητούν μεγάλες οδηγικές συγκινήσεις, χωρίς να «πνίγονται» από τις οροφές.

Η Porsche διευρύνει την γκάμα της 911 GT3, λανσάροντας για πρώτη φορά μια έκδοση του μοντέλου με πλήρως αυτόματη υφασμάτινη οροφή.

Υπό την ονομασία 911 GT3 S/C ενσωματώνει ατμοσφαιρικό κινητήρα 4,0 λίτρων με απόδοση 510 PS και 450 Nm ροπής, ο οποίος «ανεβάζει» μέχρι τις 9.000 σ.α.λ. και πλαισιώνεται αποκλειστικά από το χειροκίνητο 6άρι κιβώτιο κοντών σχέσεων της GT3. Το μοντέλο επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 3,9 δλ., με την τελική ταχύτητα να ανέρχεται σε 313 χλμ./ώρα.

Όπως αναφέρει η γερμανική μάρκα, η 911 GT3 S/C είναι η μοναδική ανοιχτή έκδοση στην τρέχουσα γκάμα της 911 που έχει σχεδιαστεί ως αυστηρά διθέσια – θυμίζοντας την Porsche 911 Speedster του 2019. Σε αντίθεση με τη Speedster, ωστόσο, η 911 GT3 S/C δεν αποτελεί μοντέλο περιορισμένης παραγωγής.

Χάρη στους ιδιαίτερα ελαφρούς υδραυλικούς μηχανισμούς της οροφής, το υφασμάτινο κάλυμμα μπορεί να ανοίγει ή να κλείνει σε περίπου 12 δευτερόλεπτα, είτε το αυτοκίνητο είναι σταματημένο είτε κινείται με ταχύτητα έως 50 χλμ./ώρα. Ενσωματώνεται ηλεκτρικά αναδυόμενος ανεμοθραύστης, που με το πάτημα ενός κουμπιού ανοίγει σε 2 δλ. και μπορεί να ανοιγοκλείσει σε ταχύτητες έως 120 χλμ./ώρα.

Το μοντέλο φέρει έναν συνδυασμό ιδιαίτερα ελαφρών και υψηλής ποιότητας υλικών ο οποίος διασφαλίζει ότι κληρονομεί την χαρακτηριστική ευελιξία των μοντέλων GT της Porsche. Τα ελαφριά στοιχεία αμαξώματος που προέρχονται από την 911 S/T είναι εμφανή ακόμη και με την πρώτη ματιά. Το καπό, τα φτερά και οι πόρτες είναι κατασκευασμένα από ανθρακονήματα, ενώ από την 911 S/T προέρχονται επίσης οι αντιστρεπτικές από ανθρακονήματα, όπως και το shear plate.

Στο βασικό εξοπλισμό ενσωματώνεται το κεραμικό σύστημα πέδησης υψηλών επιδόσεων Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), το οποίο είναι πάνω από 20 κιλά ελαφρύτερο από τα σιδερένια φρένα. Επιπλέον, η GT3 S/C κάθεται σε τροχούς 21 ιντσών στον μπροστινό άξονα και 20 ιντσών πίσω, οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι από ελαφρύ μαγνήσιο, εξοικονομώντας περίπου 9 κιλά περιστρεφόμενης μάζας. Το συνολικό βάρος του μοντέλου ανέρχεται σε 1.497 κιλά, κάτι που καθιστά την 911 GT3 S/C μόλις 30 κιλά βαρύτερη από την Speedster γενιάς 911.

Το εσωτερικό διαθέτει χαμηλού βάρους μοκέτα και πάνελ θυρών με χειρολαβές από ανθρακονήματα, στοιχεία που προέρχονται από την 911 S/T. Ενσωματώνονται, επίσης, τα καθίσματα Sports Seats Plus τεσσάρων ρυθμίσεων, ενώ προαιρετικά διατίθενται αναδιπλούμενα μπάκετ καθίσματα από CFRP.

Σε επίπεδο εμφάνισης, το μοντέλο ξεχωρίζει με τη μαύρη οροφή, ενώ το ίδιο χρώμα έχει χρησιμοποιηθεί -μεταξύ άλλων- στο πλαίσιο του παρμπρίζ, όπως και στην προστατευτική μεμβράνη στο πλαϊνό πάνελ που αποτρέπει χτυπήματα από πέτρες.

Η Porsche 911 GT3 S/C είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα για παραγγελία, με τιμή εκκίνησης στα 425.630 ευρώ.