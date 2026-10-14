Porsche: Αύξηση 20% στις τιμές των ακριβότερων μοντέλων έως το 2030

Η στροφή της Porsche προς σπορ αυτοκίνητα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και περιορισμένες εκδόσεις αποκλειστικών μοντέλων θυμίζει τη χαρακτηριστική στρατηγική της Ferrari.

Η Porsche θα αυξήσει τη μέση τιμή των ακριβότερων μοντέλων της κατά περίπου 20% έως το 2030, καθώς η γερμανική κατασκευάστρια σπορ αυτοκινήτων επιδιώκει να ακολουθήσει τη στρατηγική της Ferrari, χρησιμοποιώντας την αποκλειστικότητα για να αυξήσει τα κέρδη της.

Ο διευθύνων σύμβουλος Michael Leiters παρουσίασε, κατά τη διάρκεια ημέρας ενημέρωσης επενδυτών, ένα πολυετές σχέδιο για την ανάκαμψη της Porsche, μέσω της πώλησης λιγότερων αλλά πιο ακριβών αυτοκινήτων.

«Θέλουμε να αναβαθμίσουμε περαιτέρω τη θέση μας στην αγορά, να προστατεύσουμε την αποκλειστικότητα της Porsche και να αποκτήσουμε μεγαλύτερη δύναμη στην τιμολόγηση», δήλωσε ο Leiters, πρώην επικεφαλής της McLaren, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του τον Ιανουάριο. «Αυτή η μάρκα έχει μεγάλη δύναμη», τόνισε.

Η μέση τιμή των κορυφαίων μοντέλων της Porsche θα αυξηθεί σε πάνω από 330.000 ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας, από περίπου 270.000 ευρώ φέτος, ενώ το ποσοστό του χαρτοφυλακίου της που αποτελείται από κορυφαία μοντέλα αναμένεται να αυξηθεί στο 45%, από περίπου το ένα τρίτο σήμερα, σημειώνουν οι Financial Times.

Θυμίζει τη στρατηγική της Ferrari

Η στροφή της Porsche προς σπορ αυτοκίνητα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και περιορισμένες εκδόσεις αποκλειστικών μοντέλων θυμίζει τη χαρακτηριστική στρατηγική της Ferrari, η οποία έχει βοηθήσει την ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία να πετύχει λειτουργικό περιθώριο κέρδους 30%, επίδοση που ξεπερνά τον υπόλοιπο κλάδο.

Η Porsche ιστορικά συνεισέφερε δυσανάλογα υψηλά κέρδη στον όμιλο Volkswagen, χάρη στην εκρηκτική ανάπτυξή της στην Κίνα. Ωστόσο, η κατάσταση έχει αντιστραφεί δραματικά, καθώς οι πωλήσεις στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων του κόσμου κατέρρευσαν και η εταιρεία επηρεάστηκε από τους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ. Η εταιρεία έχει επίσης προχωρήσει σε τεράστιες απομειώσεις, προκειμένου να επενδύσει εκ νέου σε μοντέλα με κινητήρες βενζίνης, τα οποία είχε εγκαταλείψει στο πλαίσιο μιας μεγάλης στροφής προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η στρατηγική του Leiters θα οδηγήσει σε μια πολύ μικρότερη Porsche, με την εταιρεία να μειώνει τον αριθμό των οχημάτων που χρειάζεται να πουλά για να είναι κερδοφόρα σε λιγότερα από 200.000 αυτοκίνητα.

Ο όμιλος παρέδωσε περίπου 320.000 αυτοκίνητα το 2023, όταν είχε λειτουργικό περιθώριο κέρδους 18%, όμως πέρυσι το περιθώριο μειώθηκε στο 1,1%, με περίπου 280.000 παραδόσεις αυτοκινήτων.

Ο Leiters, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει επικεφαλής τεχνολογίας της Ferrari, δήλωσε ότι το σχέδιο μετατόπισης των πωλήσεων προς ακριβότερα προϊόντα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους θα συνοδευτεί από μείωση 20% στο κόστος ανάπτυξης προϊόντων, καθώς και από μείωση του αριθμού των εκδόσεων μοντέλων που κατασκευάζει η εταιρεία.

Ο αναλυτής της UBS, Patrick Hummel, δήλωσε ότι η Porsche θα μπορούσε «άνετα» να επιστρέψει σε διψήφια περιθώρια κέρδους μέχρι το τέλος της δεκαετίας, εφόσον ο Leiters καταφέρει να εφαρμόσει με επιτυχία τη στρατηγική του.

«Αντιγράφει αυτό στο οποίο η Ferrari έχει πετύχει. Η Porsche έχει επίσης τη δυνατότητα να πουλά περισσότερα στο ανώτερο τμήμα της αγοράς και να προσφέρει μεγαλύτερη αποκλειστικότητα με τα σωστά μοντέλα», πρόσθεσε.

Ο Leiters δήλωσε στους Financial Times την περασμένη εβδομάδα ότι «δεν θα υπάρξει ηλεκτρικό 911», αν και η εταιρεία προχωρά κανονικά με την ηλεκτρική έκδοση του σπορ μοντέλου 718, η οποία θα παρουσιαστεί την επόμενη χρονιά.

H Porsche ανέφερε ότι θα στοχεύσει σε αναλογία 2 προς 1 μεταξύ βενζινοκίνητων και plug-in υβριδικών μοντέλων έναντι των ηλεκτρικών.