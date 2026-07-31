Porsche Carrera GT ήθελε να γίνει Ferrari – Η πρωτοβουλία ενός συλλέκτη

Συλλέκτης Ferrari έβαψε το γερμανικό μοντέλο στην απόχρωση Rosso Fuoco.

Η συντριπτική πλειονότητα των Porsche Carrera GT έφυγαν από το εργοστάσιο της γερμανικής μάρκας βαμμένες σε ασημί, αν και η εταιρεία προσέφερε και μια μικρή γκάμα άλλων αποχρώσεων, όπως μαύρο, κίτρινο, κόκκινο και γκρι.

Υπάρχει, ωστόσο, μια Carrera GT η οποία δείχνει σαν να μην την… ενθουσίαζε κανένα από τα παραπάνω χρώματα. Το εικονιζόμενο μοντέλο κάποια στιγμή βάφτηκε στο Rosso Fuoco, μια απόχρωση της Ferrari, και θα δημοπρατηθεί από τη Mecum κατά τη διάρκεια του Monterey Car Week τον επόμενο μήνα.

Ανήκει στον Milton Verret, έναν γνωστό συλλέκτη Ferrari, εξ ου και η επιλογή αυτής της τόσο εντυπωσιακής απόχρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκαν τρεις μήνες για να ολοκληρωθεί η βαφή, καθώς η μεταμόρφωση ήταν ιδιαίτερα απαιτητική.

Η Carrera GT του Verret έχει επίσης διανύσει ελάχιστα χιλιόμετρα, καθώς το οδόμετρο δείχνει μόλις 5.586 χλμ. Παρότι δεν έχει ανακοινωθεί εκτίμηση για την τιμή πώλησης πριν από τη δημοπρασία, οι τιμές των Carrera GT έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία δύο χρόνια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι νωρίτερα φέτος, μια σπάνια μπλε Carrera GT με εργοστασιακή εξατομίκευση Paint to Sample διατέθηκε έναντι 6,7 εκατ. δολαρίων. Άλλα μοντέλα με ελάχιστα χιλιόμετρα αλλάζουν συνήθως χέρια για ποσά μεταξύ 2 και 3,5 εκατ. δολαρίων.

Η συνολική παραγωγή της Carrera GT περιορίστηκε σε μόλις 1.270 μονάδες, με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο να είναι το νούμερο 728 και ένα από τα 644 που πουλήθηκαν αρχικά στις ΗΠΑ. Με εξαίρεση τη βαφή, παραμένει πλήρως εργοστασιακό, διατηρώντας τον εμβληματικό ατμοσφαιρικό V10 των 5,7 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 603 ίππους και 590 Nm ροπής.