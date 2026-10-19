Porsche: Σχέδια για νέο hypercar των 500.000

Η φερόμενη τιμή θα ήταν ουσιαστικά διπλάσια από αυτή που χρεώνει η Porsche στην εγχώρια αγορά της για μια 911 GT3 RS.

Η Porsche δεν έχει κατασκευάσει supercar εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, καθώς η παραγωγή της 918 Spyder ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015.

Παρότι η 919 Street, που εξελίχθηκε δύο χρόνια αργότερα, θα μπορούσε να αποτελέσει έναν πραγματικό διάδοχο, δεν προχώρησε ποτέ πέρα από το στάδιο του πήλινου πρωτοτύπου. Κατά συνέπεια, θα παραμείνει ένα «τι θα γινόταν αν» στην ιστορία της Zuffenhausen. Ωστόσο, υπάρχουν λόγοι για ενθουσιασμό στους φίλους της μάρκας σχετικά με όσα έρχονται, καθώς η εταιρεία έχει ήδη αποκαλύψει σχέδια να εξετάσει ένα νέο μοντέλο τοποθετημένο πάνω από την 911.

Σε δήλωσή του στο Motor1 στις αρχές Μαρτίου, εκπρόσωπος της Porsche χρησιμοποίησε τη μαγική λέξη: hypercar. Τώρα, η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt υποστηρίζει ότι γνωρίζει περισσότερα για το νέο κορυφαίο μοντέλο. Φέρεται να είναι γνωστό εσωτερικά με την ονομασία «S1» και να ξεκινά από περίπου 500.000 ευρώ.

Η φερόμενη τιμή θα ήταν ουσιαστικά διπλάσια από αυτή που χρεώνει η Porsche στην εγχώρια αγορά της για μια 911 GT3 RS. Ακόμη και η εξαιρετικά πιθανή επιστροφή της GT2 RS δύσκολα θα κοστίζει τόσο πολύ, τοποθετώντας έτσι την S1 σε μια κατηγορία από μόνη της. Ωστόσο, το δίθυρο μοντέλο δεν είναι πιθανό να συνδέεται με το επί σειρά ετών σπορ αυτοκίνητο, καθώς όλες οι ενδείξεις δείχνουν ένα ανεξάρτητο μοντέλο και όχι μία ακόμη παραλλαγή της 911.

Κινητήρας Flat-Eight;

Εδώ η αναφορά γίνεται πραγματικά ενδιαφέρουσα, καθώς η Porsche φέρεται να θέλει να χρησιμοποιήσει έναν οκτακύλινδρο επίπεδο κινητήρα (flat-eight). Παρότι η εταιρεία έχει κατασκευάσει στο παρελθόν οκτακύλινδρους boxer κινητήρες, δεν έχει παράγει ποτέ μοντέλο με αυτόν τον τύπο κινητήρα. Πριν από μερικά χρόνια, ο Marcos Marques, Project Manager eFuels της Porsche, αποκάλυψε ότι υπήρχε ένα λειτουργικό πρωτότυπο, βασισμένο στο πλαίσιο μιας Cayman, ένα «τρελό αυτοκίνητο που ακουγόταν εκπληκτικά». Ο flat-eight είναι ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης με οκτώ κυλίνδρους διατεταγμένους σε δύο σειρές των τεσσάρων, οι οποίες βρίσκονται η μία απέναντι από την άλλη σε γωνία 180 μοιρών ως προς έναν κεντρικό στροφαλοφόρο άξονα.

Το αυτοκίνητο με τον flat-eight διέθετε κινητήρα 5,0 λίτρων με δύο turbo, απόδοσης 750 ίππων. Ο boxer κινητήρας έφτανε έως τις 9.000 σ.α.λ. και μετέδιδε την ισχύ στους τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου. Παρότι δοκιμάστηκε στους δρόμους για περισσότερο από έναν χρόνο, τελικά δεν προχώρησε, καθώς η Porsche έκρινε ότι «δεν ήταν το κατάλληλο αυτοκίνητο για εκείνη τη χρονική στιγμή».

Πηγαίνοντας προς το 2027, ένα κορυφαίο μοντέλο με οκτακύλινδρο boxer κινητήρα φαίνεται πως επιστρέφει στην ατζέντα.

Porsche Macan

Κέρδη με λιγότερα αυτοκίνητα

Το φημολογούμενο hypercar των 500.000 ευρώ ταιριάζει με τη νέα στρατηγική της Porsche να παραμείνει κερδοφόρα ακόμη και αν καταλήξει να πουλά λιγότερα αυτοκίνητα. Νωρίτερα φέτος, ο CEO Michael Leiters δήλωσε στη Frankfurter Allgemeine Zeitung ότι η εταιρεία «πρέπει να βγάζει χρήματα ακόμη και με λιγότερα αυτοκίνητα».

Οι επενδυτές ενδέχεται να δουν την φερόμενη S1 στις 7 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της ήδη ανακοινωμένης Capital Markets Day. Θα ήταν λογικό για την Porsche να παρουσιάσει και άλλα μοντέλα, μεταξύ αυτών τον καθυστερημένο διάδοχο της Macan και ένα νέο crossover που θα σχετίζεται με το Audi Q5. Θα μπορούσαν επίσης να υπάρξουν νέα για τα πολυαναμενόμενα ηλεκτρικά 718 και επιπλέον λεπτομέρειες για το τριθέσιο SUV που έχει ήδη προαναγγελθεί.