Στην πρίζα με την Porsche Vision 357 Speedster

Το Goodwood Festival of Speed επέλεξε η Porsche προκειμένου να παρουσιάσει το ηλεκτρικό πρωτότυπο Vision 357 Speedster.

Έναν ιδιαίτερο, σε κάθε περίπτωση, τρόπο επέλεξε η Porsche προκειμένου να γιορτάσει την 30η επέτειο του Goodwood Fetival of Speed που «εκκινεί» αύριο στo Σάσεξ της Μ. Βρετανίας αλλά και να παρουσιάσει μια ακόμα… ηλεκτρική σπουδή μετά το «back to the future» πρωτότυπο Vision 357 που είδαμε στις αρχές του χρόνου.

«Η Porsche Vision 357 Speedster ενσαρκώνει την ουσία της μάρκας. Οδηγική απόλαυση και δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγησης σε συνδυασμό με μια εξαιρετικά καθαρή μορφή. Όπως και με το Mission X που παρουσιάσαμε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, αυτό το μοντέλο αποδεικνύει ότι ακόμη και με φρέσκα σχεδιαστικά γονίδια, το DNA της Porsche λάμπει», δήλωσε ο Michael Mauer, Αντιπρόεδρος Style Porsche.

Το πρωτότυπο ξεχωρίζει οπτικά χάρη στο κοντό παρμπρίζ που είναι χαρακτηριστικό ενός speedster οχήματος. Όπως και το κάλυμμα που συναντάμε στο δεξί μέρος της καμπίνας, το οποίο στο παρελθόν συνηθιζόταν στα σπορ αυτοκίνητα με ανοιχτή οροφή. Από εκεί και πέρα, το προσκέφαλο του καθίσματος του οδηγού φαίνεται να αιωρείται στον αέρα μπροστά από το carbon στοιχείο που προστατεύει τον χειριστή της Vision 357 Speedster σε περίπτωση ανατροπής του οχήματος. Πίσω από αυτό βρίσκεται η θύρα φόρτισης (ηλεκτρικό γαρ…).

Η φιλοσοφία δύο χρωμάτων με τις δύο γκρι αποχρώσεις Marble Grey και Grivelo Grey Metallic είναι εμπνευσμένη από τους ιστορικούς προδρόμους του οχήματος. Την ίδια στιγμή οι τροχοί από μαγνήσιο των 20 ιντσών -με κεντρικό μπουλόνι- της Vision 357 Speedster είναι επίσης βαμμένοι στον χρωματισμό Grivelo Grey Metallic, όπως και τα επετειακά λογότυπα «75», «1948» και «2023» που φιγουράρουν στο σώμα της κατασκευής. Αξιοσημείωτη στην εξωτερική περιβολή της Vision 357 Speedster είναι η παρουσία καμερών, οι οποίες αντικαθιστούν τους παραδοσιακούς εξωτερικούς καθρέφτες. Όπως και στους κλασικούς προγόνους της, δεν είναι τοποθετημένες στις πόρτες, αλλά πιο μπροστά στα φτερά.

Το εσωτερικό της Porsche Vision 357 Speedster

Το εσωτερικό του αυτοκινήτου έχει σαφή εστίαση στον οδηγό διαθέτοντας τα απολύτως απαραίτητα «συστατικά». Το κέλυφος του καθίσματος είναι κατασκευασμένο από CFRP και είναι ενσωματωμένο στο μονοκόκ του οχήματος. Ο οδηγός κάθεται σε μαξιλαράκια καλυμμένα με Racetex και κρατιέται σταθερά στη θέση του με την αρωγή ζωνών ασφαλείας 6 σημείων.

Ο πίνακας οργάνων βρίσκεται στην κορυφή της κολόνας του τιμονιού αποτελώντας επί της ουσίας μια διαφανή επιφάνεια. Ολόκληρο το ταμπλό είναι φινιρισμένο με carbon, ενώ την ίδια ώρα, ως εναλλακτική λύση σε σχέση με ένα συμβατικό ντουλαπάκι, οι ιμάντες Miami Blue στο επάνω δεξί τμήμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στερέωση αξεσουάρ. Επίσης, οι απλοί, υφασμάτινοι ιμάντες αντικαθιστούν τις συμβατικές λαβές θυρών εξοικονομώντας περαιτέρω βάρος.

Οι (πιθανές) τεχνικές περγαμηνές της Porsche Vision 357 Speedster

Προς το παρόν, η Porsche δεν δίνει στη δημοσιότητα στοιχεία αναφορικά με το τι κρύβεται κάτω από τις καθ’ όλα εντυπωσιακές μεταλλικές επιφάνειες της Vision 357 Speedster. Ωστόσο, όπως και η πρωτότυπξ Mission R, αλλά και η 718 Cayman GT4 ePerformance στην οποία βασίζεται, χρησιμοποιεί το πλαίσιο της 718 Cayman GT4 Clubsport. Ολόκληρη η τεχνολογία όσον αφορά τον ηλεκτροκινητήρα και τη μπαταρία προέρχεται επίσης από την Mission R, με την απόδοση να φτάνει τα 735 kW, ήτοι τους 1.000 ίππους.

Σύμφωνα με την Porsche, στις προσομοιώσεις αγώνων που έχει πραγματοποιήσει, η απόδοση των ηλεκτροκινητήρων παραμένει σταθερή για 30 λεπτά στα 450 kW, δηλαδή στους 612 ίππους/ Θυμίζουμε ότι το πλήρως ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης της 718 Cayman GT4 ePerformance βασίζεται σε μόνιμα διεγερμένους σύγχρονους ηλεκτροκινητήρες στον εμπρός και πίσω άξονα. Η άμεση ψύξη λαδιού των ηλεκτρικών κινητήρων και του πακέτου μπαταριών που αναπτύχθηκε από την Porsche συμβάλλει σημαντικά στην υψηλή απόδοση, που εύκολα μπορεί να φτάσει τα 800 kW, ή διαφορετικά τους 1.088 ίππους.