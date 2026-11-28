Άλλο ένα περιστατικό που οφείλεται στο γνωστό πρόβλημα της «σύγχυσης των πεντάλ». Αυτή τη φορά, το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στη Νίκαια της Γαλλίας.

Υπάρχει ένα φαινόμενο είναι που είναι σχεδόν τόσο παλιό όσο και το ίδιο το αυτοκίνητο. Κάθε χρόνο, από τότε που εμφανίστηκαν τα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, καταγράφονται περιστατικά οδηγών που μπερδεύουν τα δύο πεντάλ.

Όταν, μάλιστα, πατούν με όλη τους τη δύναμη το δεξί πεντάλ, πιστεύοντας ότι φρενάρουν όσο πιο δυνατά μπορούν, δεν τους περνά καν από το μυαλό να αφήσουν το πόδι τους από αυτό.

Στο Διαδίκτυο υπάρχουν αμέτρητα βίντεο με συχνά εντυπωσιακά πλάνα, στα οποία αυτοκίνητα πέφτουν πάνω σε τοίχους ή βιτρίνες καταστημάτων εξαιτίας ενός σοβαρού λάθους του οδηγού. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, ένας οδηγός έκανε το ίδιο λάθος τον περασμένο Μάιο στο Νεϊγί, στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Κατέληξε στον πυθμένα του Σηκουάνα με την Porsche Panamera του και χρειάστηκε να τον διασώσει ένας φοιτητής Ιατρικής που βρισκόταν εκεί κοντά.

Ένα Renault Symbioz που βρέθηκε μέσα στο νερό

Υπάρχει όμως, ένα ακόμη πρόσφατο παράδειγμα αυτού του είδους των απίθανων ατυχημάτων, που προκαλούνται από απλά οδηγικά λάθη. Όπως αναφέρουν οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας Nice-Matin, το βίντεο που ακολουθεί καταγράφηκε στις εγκαταστάσεις του εστιατορίου «La Médusa», στο Σεν-Λοράν-ντι-Βαρ, στην περιοχή Αλπ-Μαριτίμ.

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Ένας οδηγός που κινούνταν με ένα Renault Symbioz βρέθηκε με το μπροστινό μέρος του SUV του στον πυθμένα της πισίνας του εστιατορίου. Φαίνεται πως μπέρδεψε τα πεντάλ και δεν αντέδρασε εγκαίρως, αφού απέτυχε παταγωδώς σε έναν ελιγμό.

Κανείς δεν τραυματίστηκε, ωστόσο το συγκεκριμένο κατάστημα θα χρειαστεί προφανώς να προχωρήσει σε εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης. Το όχημα γλίστρησε πάνω στην οροφή του προτού καταλήξει στην πισίνα.