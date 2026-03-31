Πώς επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τις πωλήσεις μεταχειρισμένων ηλεκτρικών;

Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων αλλάζει τις προτιμήσεις των οδηγών υπέρ των ηλεκτρικών.

Καθοριστική στροφή στις καταναλωτικές συνήθειες των οδηγών σηματοδοτεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με όλο και περισσότερους να επιλέγουν μεταχειρισμένο ηλεκτρικό, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τις υψηλές τιμές των καυσίμων, όπως και άλλες διακυμάνσεις που ενδέχεται να προκληθούν στο μέλλον από αντίστοιχη κρίση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, στην ιστοσελίδα της mobile.de, της μεγαλύτερης διαδικτυακής αγοράς αυτοκινήτων της Γερμανίας, το μερίδιο αναζητήσεων για ηλεκτρικά οχήματα τριπλασιάστηκε από τις αρχές Μαρτίου – από 12% σε 36% – ενώ οι αντιπρόσωποι αυτοκινήτων έχουν λάβει 66% περισσότερα ερωτήματα για μεταχειρισμένα ηλεκτρικά σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο.

Ο γαλλικός διαδικτυακός έμπορος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Aramisauto ανέφερε ότι το μερίδιο των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων σχεδόν διπλασιάστηκε από την εβδομάδα που ξεκίνησε στις 16 Φεβρουαρίου έως την εβδομάδα που ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου, φτάνοντας το 12,7%, από 6,5%.

Μέσα σε αυτές τις εβδομάδες, το ποσοστό πωλήσεων μοντέλων βενζίνης στο Aramisauto μειώθηκε στο 28% από 34%, ενώ τα ντίζελ έπεσαν στο 10% από 14%.

Η εταιρεία, που ανήκει σε μεγάλο ποσοστό στον κατασκευαστή αυτοκινήτων Stellantis, είχε παρατηρήσει παρόμοια αλλαγή το 2022 όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και οι τιμές ενέργειας εκτοξεύτηκαν, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Romain Boscher.

Στη φινλανδική ιστοσελίδα μεταχειρισμένων Finn.no, πρόσφατα τα ηλεκτρικά οχήματα ξεπέρασαν σε δημοφιλία τα ντίζελ. Επιπλέον, η εταιρεία μεταχειρισμένων OLX δήλωσε ότι τα ερωτήματα πελατών για ηλεκτρικά οχήματα έχουν αυξηθεί σε όλες τις αγορές της. Στη Γαλλία κατά 50%, στη Ρουμανία κατά 40%, στην Πορτογαλία κατά 54% και στην Πολωνία κατά 39%, με την ανάπτυξη να «επιταχύνεται σταθερά εβδομάδα με την εβδομάδα σε όλες τις αγορές».

Το ρεπορτάζ του Reuters αναφέρει ότι οι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων ήδη τονίζουν το κόστος της βενζίνης στις διαφημίσεις τους. Στη Γαλλία, η MG «τρέχει» διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλώνοντας ότι «μπορεί να είναι ώρα να ξανασκεφτείτε τον τρόπο που οδηγείτε».