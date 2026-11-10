Πώς το AI μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη να καλύψει το κενό από την Κίνα

Η Agentic AI θα μπορούσε δυνητικά να αυξήσει τα συνολικά έσοδα των αυτοκινητοβιομηχανιών κατά 5% έως 10%, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να μειώσει το λειτουργικό κόστος κατά 30% έως 50%.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες στρέφονται στην Agentic AI, προκειμένου να αυτοματοποιήσουν τις εργασίες μηχανικής και να περιορίσουν τη διαφορά στην ταχύτητα εξέλιξης σε σχέση με τους Κινέζους ανταγωνιστές τους, οι οποίοι φέρνουν νέα οχήματα στην αγορά σε περίπου τον μισό χρόνο.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά chatbots (όπως το κλασικό ChatGPT) που απλώς αντιδρούν σε συγκεκριμένες εντολές, η Agentic AI αποτελείται από συστήματα (AI Agents) που έχουν αυτονομία.

Η τεχνολογία συμπιέζει εργασίες που παραδοσιακά απαιτούν εβδομάδες σε λίγα λεπτά, δήλωσε ο Moritz Maier, διευθύνων σύμβουλος της Synera, της εταιρείας που έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα Agentic AI για ομάδες μηχανικής, κατασκευής και έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Μεταξύ των πελατών της Synera συγκαταλέγονται η BMW, ο όμιλος Volkswagen και άλλες κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες και προμηθευτές, σημειώνει το autonews.com.

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών μειώνεται δραστικά, επειδή οι αυτόνομοι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης εξαλείφουν την ανάγκη για χειροκίνητες μεταβιβάσεις εργασιών μεταξύ εκατοντάδων εργαλείων λογισμικού. Για παράδειγμα, η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης της Synera επιτρέπει στους μηχανικούς να αξιολογούν περισσότερες από 100 παραλλαγές σχεδιασμού ή ελέγχους προσομοίωσης ανά ώρα, μέσω συντονισμένων συστημάτων πολλαπλών πρακτόρων.

Ο στόχος δεν είναι απλώς η αποδοτικότητα: οι ταχύτερες επαναλήψεις της διαδικασίας εξέλιξης σημαίνουν ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες μπορούν δυνητικά να βελτιώσουν τα προϊόντα τους, να μειώσουν το κόστος ή να διαθέσουν τα οχήματά τους στην αγορά νωρίτερα.

«Χρησιμοποιούμε την Agentic AI για να αυτοματοποιούμε τις διαδικασίες, να λαμβάνουμε αποφάσεις, να προετοιμάζουμε τις προσομοιώσεις και να αποφασίζουμε αν αυτό είναι το καλύτερο υλικό ή σχέδιο», δήλωσε ο Maier.

Σύμφωνα με έκθεση της McKinsey του Σεπτεμβρίου 2025 σχετικά με την Agentic AI, η τεχνολογία θα μπορούσε δυνητικά να αυξήσει τα συνολικά έσοδα των αυτοκινητοβιομηχανιών κατά 5% έως 10%, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να μειώσει το λειτουργικό κόστος κατά 30% έως 50%, χάρη στη δραστική συμπίεση των χρονοδιαγραμμάτων εξέλιξης και των κύκλων που απαιτούνται για τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες υστερούν έναντι των Κινέζων

Η Agentic AI προσφέρει στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες την ευκαιρία να περιορίσουν τη διαφορά στον χρόνο που απαιτείται για τη διάθεση ενός οχήματος στην αγορά σε σχέση με τους Κινέζους ανταγωνιστές τους. Για παράδειγμα, νεοφυείς εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων, όπως η Nio και η Xpeng, εξελίσσουν οχήματα σε περίπου 24 μήνες, από τη σύλληψη της ιδέας έως την έναρξη της παραγωγής, σε σύγκριση με τους 48 έως 60 μήνες που απαιτούνται για τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες είναι ο χρόνος διάθεσης στην αγορά. Η Agentic AI αποτελεί σίγουρα μια εξαιρετική ευκαιρία για να καλύψουν τη διαφορά», δήλωσε ο Maier.

Επιπλέον, οι καθιερωμένες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες διαθέτουν κάτι που στερούνται οι νεότερες κινεζικές εταιρείες: δεδομένα μηχανικής, σχέδια και συσσωρευμένη τεχνογνωσία δεκαετιών, από δοκιμές πρόσκρουσης και αρχεία αντοχής έως δείκτες ποιότητας προμηθευτών.

«Υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή δεδομένων και ένας πραγματικός θησαυρός πληροφοριών που διαθέτουν οι καθιερωμένες αυτοκινητοβιομηχανίες», δήλωσε ο Maier.

Ωστόσο, αυτή ακριβώς η μακρά ιστορία και η παγιωμένη οργανωτική δομή καθιστούν δυσκολότερο τον μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών. Δεν μπορούν απλώς να ξεκινήσουν από το μηδέν, σημείωσε ο Maier.

Υπάρχει επίσης το πρόβλημα της διατήρησης της γνώσης, καθώς έμπειροι μηχανικοί αποχωρούν από τον κλάδο.

«Η διατήρηση στο εσωτερικό της εταιρείας της τεχνογνωσίας σχετικά με τον τρόπο εξέλιξης ενός αυτοκινήτου αποτελεί τεράστιο πρόβλημα», ανέφερε.