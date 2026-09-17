Πώς η BYD «σβήνει» τους δασμούς και γίνεται «Ευρωπαία» 

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά φορτηγά.

Η BYD σχεδιάζει να λανσάρει το πρώτο της φορτηγό βαρέος τύπου στην Ευρώπη το επόμενο έτος και να κατασκευάζει φορτηγά στη γηραιά ήπειρο, σύμφωνα με ανώτερο στέλεχος της μάρκας. «Μακροπρόθεσμα, θα παράγουμε τοπικά εδώ όλα όσα πουλάμε στην Ευρώπη», δήλωσε η Stella Li, εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD και επικεφαλής των διεθνών δραστηριοτήτων.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η εταιρεία ήθελε να προσφέρει στους διαχειριστές στόλων ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, της υποδομής φόρτισης με ηλιακή ενέργεια και ενός δικτύου συνεργείων που υποστηρίζεται από κινητή οδική βοήθεια, σημειώνει το Reuters.

Οι δασμοί

Η τοπική παραγωγή στην Ευρώπη θα βοηθούσε επίσης την BYD να αποφύγει τους εισαγωγικούς δασμούς στα φορτηγά.

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένης της μάρκας MAN της Traton, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά φορτηγά, παρόμοιους με εκείνους που εφαρμόζονται ήδη στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα .

«Δεν μας αρέσει αυτός ο δασμός επειδή δεν ωφέλησε κανέναν, αλλά πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε», πρόσθεσε η Li, λέγοντας ότι οι δασμοί αποτελούν μόνο βραχυπρόθεσμη πίεση μέχρι να αυξηθεί η τοπική παραγωγή.

Η BYD προετοιμάζεται επίσης να αυξήσει το αποτύπωμα παραγωγής επιβατικών αυτοκινήτων της στην Ευρώπη.

Η εταιρεία κατασκευάζει ένα εργοστάσιο στο Σέγκεντ της Ουγγαρίας, όπου η μαζική παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο έτος. «Μόλις μεταφέρεις τα πάντα για να παράγονται τοπικά, είναι εντάξει. Γινόμαστε μια ευρωπαϊκή εταιρεία», δήλωσε η Li.