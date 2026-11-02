Πώς η Ferrari έχασε τον Kimi Antonelli μέσα από τα χέρια της

Για μια ομάδα όπως η Ferrari, που έχει αποκτήσει τη φήμη ότι λαμβάνει αμφιλεγόμενες αποφάσεις σε εσωτερικό επίπεδο, αυτό μοιάζει πλέον με ένα από τα μεγαλύτερα λάθη στην ιστορία της.

Πιθανότατα δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως είχε φανταστεί ο Kimi Antonelli την πρώτη του στιγμή στην κορυφή του βάθρου. «Συγχαρητήρια… Kimi Raikkonen!», φώναξε ο επί χρόνια εκφωνητής των απονομών της Formula 1, Bob Constanduros, καθώς ο νεαρός Ιταλός ανέβαινε στο βάθρο της πίστας Shanghai International Circuit τον Μάρτιο. Ο Antonelli, ένας οδηγός με αμείλικτο αγωνιστικό ένστικτο, που συνδυάζεται με μια σχεδόν παιδική γοητεία, έδειξε προς την ομάδα του και γέλασε μαζί της από κάτω.

Παρότι επρόκειτο για ένα κωμικό λάθος, οι συγκρίσεις με τον Φινλανδό οδηγό που έχει το ίδιο όνομα μοιάζουν κάπως εύστοχες για τον 20χρονο Ιταλό, ο οποίος το βράδυ της Κυριακής έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1. Ο Raikkonen, ο τελευταίος πρωταθλητής της Ferrari το 2007, ήταν γνωστός ως «Iceman», λόγω της ψυχραιμίας του. Και στη μόλις δεύτερη σεζόν του στη Formula 1, η αυτοκυριαρχία του Antonelli έχει αποδειχθεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του, σημειώνει ο Independent.

Zirve tek kişiliktir ve Antonelli o zirveye ulaşan en genç Pilot oldu 👏🏻🫵🏻 https://t.co/OgRWD90JiR — Mercedes-AMG | F1 News 🏁 (@MercedesAMGTR) November 2, 2026

Η τρίτη θέση του Antonelli στο Μεξικό, μετά την εντυπωσιακή νίκη του από την pole position μέχρι την καρό σημαία στο Austin την προηγούμενη εβδομάδα, αποτέλεσε χαρακτηριστικό δείγμα της σχεδόν αψεγάδιαστης πορείας του Ιταλού -αλλά και της απογοητευτικής σεζόν του ομόσταβλού του στη Mercedes, George Russell. Ενώ ο Antonelli κέρδισε θέσεις στην εκκίνηση στην Πόλη του Μεξικού, ο Russell υποχώρησε και δέχθηκε ποινή 10 δευτερολέπτων, αφού έκανε τετ α κε με τον Isack Hadjar. Τερμάτισε έκτος και δεν εμφανίστηκε στη ζώνη των τηλεοπτικών συνεντεύξεων μετά τον αγώνα: μια εξέλιξη που συνόψισε σε μεγάλο βαθμό τη χρονιά του Βρετανού.

We watched him grow. We watched him learn. We watched him rise. Today we watched him become World Champion. Grande Kimi 🏆 https://t.co/nsDQVlXJZc — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 2, 2026

Ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1

Μια σεζόν που ξεκίνησε με τον Russell ως ξεκάθαρο φαβορί πριν από την έναρξή της -έχοντας μάλιστα το ταχύτερο μονοθέσιο του grid- κατέληξε στην απόλυτη κυριαρχία του Ιταλού προστατευόμενου του Toto Wolff, του νεαρού οδηγού στον οποίο εμπιστεύτηκε την αποστολή να καλύψει το τεράστιο κενό που άφησε ο Lewis Hamilton.

Για τον Antonelli, πρόκειται για ένα επίτευγμα που γράφει ιστορία. Σε ηλικία 20 ετών και 68 ημερών, γίνεται ο νεότερος πρωταθλητής στην 76χρονη ιστορία του αθλήματος, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Sebastian Vettel, ο οποίος είχε κατακτήσει τον τίτλο σε ηλικία 23 ετών. Σε μια εντυπωσιακή σύμπτωση, ο Antonelli γεννήθηκε την ίδια ημέρα που ο Vettel έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1, στην Τουρκία, τον Αύγουστο του 2006.

This is what dreams are made of ❤️ https://t.co/aUocA2TBTT — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 2, 2026

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο Antonelli γίνεται ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής της Ιταλίας έπειτα από 73 χρόνια, από τότε που ο σπουδαίος Alberto Ascari κατέκτησε τον τίτλο με τη Ferrari το 1963. Μαζί με τον πολυνίκη των Grand Slam στο τένις, Jannik Sinner, αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο αστέρι του ιταλικού αθλητισμού.

Όλα ξεκίνησαν σε ηλικία 3 ετών

Η προσιτή και φιλική συμπεριφορά του, παρά το αμείλικτο περιβάλλον της Formula 1, είναι αξιοθαύμαστη και αποτελεί τιμή για τους γονείς του, Marco και Veronica.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Kimi ήταν μόλις τριών ετών. Τότε είπε στον Marco ότι ήθελε να δοκιμάσει τον προσομοιωτή αγώνων που είχε φέρει στο σπίτι ο πατέρας του, ένας ερασιτέχνης οδηγός αγώνων στην Ιταλία, ο οποίος διατηρούσε ομάδα στο κοντινό Σαν Μαρίνο. Σύμφωνα με την ιστορία, ο Kimi χειριζόταν το τιμόνι και ο Marco τα πεντάλ.

Δύο χρόνια αργότερα, ξεκίνησε να παίρνει μέρος σε αγώνες kart σε μια μικρή πίστα για mini bikes στο Galliano Park, στο Φορλί, περίπου μία ώρα από το σπίτι του στη Μπολόνια. Σε ηλικία οκτώ ετών τον εντόπισαν και τον ενέταξαν στη Minardi Management, ενώ στα 12 του, το 2018 -τη χρονιά που ο Russell κατέκτησε τη Formula 2- υπέγραψε στο πρόγραμμα νέων οδηγών της Mercedes.

Ο Marco Antonelli βρέθηκε στο πλευρό του γιου του σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς που τον οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Πώς τον έχασε η Ferrari

Τώρα, το προφανές ερώτημα που απασχολεί αρκετούς είναι το εξής: πώς γίνεται η Ferrari, η ιταλική ομάδα με έδρα το Mαρανέλο, μόλις 30 λεπτά από το σπίτι του Antonelli, να έχασε το επόμενο μεγάλο ταλέντο του ιταλικού μηχανοκίνητου αθλητισμού;

Ο τότε επικεφαλής της ομάδας, Maurizio Arrivabene, επέμενε ότι ο Antonelli ήταν «πολύ μικρός» για να ενταχθεί σε ομάδα της Formula 1, παρά την έντονη επιθυμία του Massimo Rivola, τότε διευθυντή της Ferrari Driver Academy, να τον αποκτήσει. Η Mercedes, από την πλευρά της, δεν χρειάστηκε καμία πρόσκληση για να κινηθεί άμεσα και να τον εντάξει στο δυναμικό της.

GRANDE KIMI!! 💙 YOU ARE THE F1 WORLD CHAMPION!! 👑 https://t.co/OO6kmAM3LY — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 1, 2026

Για μια ομάδα όπως η Ferrari, που έχει αποκτήσει τη φήμη ότι λαμβάνει αμφιλεγόμενες αποφάσεις σε εσωτερικό επίπεδο, αυτό μοιάζει πλέον με ένα από τα μεγαλύτερα λάθη στην ιστορία της.

Ωστόσο, η απόφαση της Ferrari αποδείχθηκε κέρδος για τη Mercedes. Ο Antonelli προχώρησε με εντυπωσιακό ρυθμό στις μικρότερες κατηγορίες: από το 2018 έως το 2022 κατέκτησε το εκπληκτικό σύνολο των 18 διαφορετικών τίτλων στα kart. Η αναπόφευκτη μετάβασή του στα μονοθέσια με ανοιχτό κόκπιτ δεν επιβράδυνε την άνοδό του και, όταν κατέκτησε τους τίτλους της Formula Regional στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη το 2023, η Mercedes δεν έχασε χρόνο. Αντί να ακολουθήσει τη συνηθισμένη διαδρομή προς τη Formula 3, ο Antonelli παρέκαμψε την κατηγορία και πέρασε απευθείας στη Formula 2.

Μέχρι τότε, ο Wolff είχε να πάρει μια σημαντική απόφαση. Η αποχώρηση του Hamilton είχε αφήσει τον Αυστριακό επικεφαλής της Mercedes σε μειονεκτική θέση στην αγορά οδηγών και, όταν έγινε σαφές ότι δεν μπορούσε να πείσει τον Max Verstappen -τον οδηγό μιας ολόκληρης γενιάς που πάντα μετάνιωνε που δεν είχε καταφέρει να αποκτήσει- να αποχωρήσει από τη Red Bull, ο Wolff αγνόησε τους έμπειρους βετεράνους του αθλήματος και επέλεξε το κορυφαίο ταλέντο που είχε ήδη στη δική του ακαδημία.

Ωστόσο, τότε η επιλογή αυτή δεν έμοιαζε καθόλου σίγουρη, όπως φαίνεται σήμερα. Ο Antonelli δεν κυριάρχησε στη σεζόν της Formula 2. Τελικά τερμάτισε έκτος, κατακτώντας μόλις δύο νίκες. Η πιο χαρακτηριστική στιγμή ήταν όταν έριξε τη Mercedes του στον τοίχο στην Parabolica, κατά την πρώτη του εμφάνιση σε αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στη Monza, το 2024. Μέχρι τότε, είχε ήδη ληφθεί η απόφαση ότι ο Antonelli θα γινόταν ο ομόσταβλος του Russell το 2025.