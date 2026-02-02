Ένα καινοτόμο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται να βοηθήσει τους οδηγούς να τηρούν την ελάχιστη νόμιμη απόσταση όταν προσπερνούν ποδηλάτες.

Κατά μέσο όρο, περίπου 2.000 ποδηλάτες χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στους δρόμους της Γηραιάς Ηπείρου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ενώ έως και 40.000 τραυματίζονται – αριθμοί που αποτυπώνουν το πόσο ευάλωτοι είναι οι συγκεκριμένοι χρήστες των ευρωπαϊκών δρόμων στην καθημερινή κυκλοφορία.

Ένας μεγάλος αριθμός των δυστυχημάτων στα οποία εμπλέκονται ποδηλάτες λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της προσπέρασης από αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαιτείται τουλάχιστον 1,5 μέτρο απόσταση κατά την προσπέραση ενός ποδηλάτη σε επαρχιακούς δρόμους. Ωστόσο, στην πράξη πολλοί οδηγοί δυσκολεύονται να υπολογίσουν σωστά αυτή την απόσταση.

Τι είναι ο νέος βοηθός AI και πώς λειτουργεί

Το νέο σύστημα έχει αναπτυχθεί από την Πανεπιστήμιο του Όλντενμπουργκ υπό τη σκέπη του προγράμματος BikeDetect. Επί της ουσίας αποτελεί έναν πρωτοποριακό βοηθό που συνδυάζει πολλαπλούς αισθητήρες – μεταξύ άλλων 3D κάμερες, θερμικούς αισθητήρες και ραντάρ – ώστε να εντοπίζει με ακρίβεια τη θέση του ποδηλάτη στο οδόστρωμα. Η τεχνητή νοημοσύνη αναλύει τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, διακρίνει ποδηλάτες από άλλα αντικείμενα, όπως παρκαρισμένα αυτοκίνητα ή πινακίδες, και μετρά την απόσταση μεταξύ οχήματος και ποδηλάτη.

Όταν το σύστημα ανιχνεύσει ότι η απόσταση δεν υπερβαίνει το απαιτούμενο ελάχιστο, ειδοποιεί τον οδηγό έγκαιρα ώστε να προσαρμόσει την πορεία ή την ταχύτητα με στόχο να ολοκληρώσει με ασφάλεια την προσπέραση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία BikeDetect ενσωματώνεται στο ευρύτερο πλαίσιο τεχνολογιών V2X (Vehicle-to-Everything), που περιλαμβάνει συστήματα που επιτρέπουν στα οχήματα να επικοινωνούν ασύρματα με άλλους χρήστες του δρόμου, με τις υποδομές, καθώς και με τον εξωτερικό χώρο γενικότερα, προσφέροντας έτσι ένα πιο ολοκληρωμένο περιβάλλον πληροφόρησης και ασφάλειας.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει ενεργά τους οδηγούς να κατανοούν ποια απόσταση θεωρείται επαρκής και ασφαλής όταν προσπερνούν ποδηλάτες, ενισχύοντας έτσι συνολικά την οδική ασφάλεια για τους πιο ευάλωτους χρήστες της οδού. Όπως επισημαίνει ο διευθυντής του προγράμματος, Johannes Schering από το Πανεπιστήμιο του Όλντενμπουργκ, η ιδέα πίσω από τον νέο αυτόν βοηθό δεν είναι να «τιμωρούνται» οι οδηγοί, αλλά να υποστηρίζονται στο να τηρούν τους κανονισμούς.

Το όλο project χρηματοδοτείται με περίπου 200.000€ από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Ψηφιακών Υποθέσεων και Μεταφορών της Γερμανίας, στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας καινοτομίας mFUND.