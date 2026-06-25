Η μάχη του Λονδίνου: Πώς η βρετανική πρωτεύουσα γίνεται πεδίο ανταγωνισμού για τα αυτόνομα ταξί

Η αμερικανική Waymo, η κινεζική Baidu και η βρετανική Wayve θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους με διακύβευμα την αγορά αυτόνομων ταξί στο Λονδίνο.

Ο πόλεμος για την κυριαρχία στην αυτόνομη οδήγηση περνά στην πιο κρίσιμη φάση, με το Λονδίνο να μετατρέπεται στο πρώτο παγκόσμιο πεδίο μάχης όπου θα αναμετρηθούν οι κορυφαίοι παίκτες από τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Μεγάλη Βρετανία.

Μέχρι σήμερα, η κόντρα ανάμεσα στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά των αυτόνομων ταξί (ή αλλιώς ρομποταξί) περιορίζονταν κυρίως σε εγχώριο επίπεδο.

Η βρετανική πρωτεύουσα, όμως, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία και πρόκληση: είναι μια αγορά με περισσότερα από 100.000 ταξί και οχήματα ιδιωτικής χρήσης που πραγματοποιούν σχεδόν 150 εκατομμύρια διαδρομές ετησίως.

Παράλληλα, το δαιδαλώδες οδικό δίκτυο του Λονδίνου, γεμάτο με τα εμβληματικά διώροφα λεωφορεία, οχήματα έκτακτης ανάγκης, ποδηλάτες και πεζούς, αποτελεί σπαζοκεφαλιά για κάθε λογισμικό. Όποιος καταφέρει να πλοηγηθεί με ασφάλεια σε αυτούς τους δρόμους, θα αποκτήσει αξιοπιστία για την τεχνολογία του.

Τρεις εταιρείες ετοιμάζονται να αναμετρηθούν. Η Waymo της Alphabet, με αποτίμηση που αγγίζει τα 126 δισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφει ήδη πάνω από 500.000 διαδρομές την εβδομάδα στις ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά, ο κινεζικός κολοσσός Baidu με το Apollo Go σημειώνει περίπου 250.000 διαδρομές εβδομαδιαίως. Ανάμεσά τους θα βρεθεί η Wayve, μια ανερχόμενη βρετανική startup με έδρα το Λονδίνο.

Το διακύβευμα είναι τεράστιο, καθώς η παγκόσμια αγορά των robotaxis αναμένεται να εκτοξευθεί από το 1 δισεκατομμύριο δολάρια φέτος σε πάνω από 168 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2035. Η κεντρική ιδέα πίσω από τα αυτόνομα οχήματα συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο «μηδέν ατυχήματα, μηδέν εκπομπές ρύπων, μηδέν κυκλοφοριακή συμφόρηση».

Ταυτόχρονα, η αφαίρεση του οδηγού από το τιμόνι –που αποτελεί το μεγαλύτερο έξοδο σε μια διαδρομή– υπόσχεται τεράστια κερδοφορία στις εταιρείες, ειδικά στο Λονδίνο, όπου οι ναύλοι των ταξί είναι οι πέμπτοι υψηλότεροι στον κόσμο.

Το κόστος για τον καταναλωτή

Η τιμολόγηση θα αποτελέσει ένα από τα πρώτα μεγάλα μέτωπα της σύγκρουσης. Αν και αρχικά οι εταιρείες αναμένεται να ευθυγραμμίσουν τις τιμές τους με τα παραδοσιακά ταξί κυνηγώντας την άμεση κερδοφορία, ο μακροπρόθεσμος ανταγωνισμός θα φέρει ραγδαίες μειώσεις. Αναλυτές εκτιμούν ότι το κόστος για τον Ευρωπαίο καταναλωτή θα μπορούσε να πέσει κάτω από το 1 δολάριο ανά χιλιόμετρο, την ώρα που τα συμβατικά ταξί κοστίζουν κατά μέσο όρο 2,90 έως 4,50 δολάρια.

Παγκοσμίως, οι εκπτώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αγορά του Σαν Φρανσίσκο, όπου η Tesla προσέφερε διαδρομές με μόλις δύο δολάρια ανά χιλιόμετρο έναντι των 6 δολαρίων της Waymo, ενώ η Zoox της Amazon παρείχε περιορισμένες υπηρεσίες δωρεάν.

Οι διαφορές στην στρατηγική

Εξίσου κρίσιμη θα είναι και η στρατηγική πρόσβασης των χρηστών στην υπηρεσία. Η Waymo παίρνει το ρίσκο να βασιστεί αποκλειστικά στη δική της εφαρμογή, θέλοντας να αποφύγει τις υψηλές προμήθειες που κρατούν οι πλατφόρμες. Αντίθετα, οι Baidu και Wayve επιλέγουν τη σιγουριά της συνεργασίας με την Uber και τη Lyft, εξασφαλίζοντας άμεση πρόσβαση σε εκατομμύρια έτοιμους χρήστες, έστω κι αν χρειαστεί να μοιραστούν μέρος των εσόδων τους.

… και στην τεχνολογία

Η Waymo και η Baidu χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό καμερών, ραντάρ, αισθητήρων LIDAR και χαρτών υψηλής ευκρίνειας, προσφέροντας πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας σε περίπτωση που κάποιο σύστημα αποτύχει. Η Wayve, αντίθετα, ακολουθεί μια προσέγγιση που βασίζεται κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη και την οπτική αναγνώριση μέσω καμερών, χωρίς την ανάγκη λεπτομερούς χαρτογράφησης, γεγονός που της επιτρέπει να επεκτείνεται σε νέες γειτονιές πολύ πιο γρήγορα.

Αυτή η διαφορά αντικατοπτρίζεται και στο κόστος: ένα τροποποιημένο όχημα της Waymo μπορεί να κοστίζει έως και 125.000 δολάρια, ενώ η κινεζική Baidu έχει κόστος μόλις 30.000 δολάρια για κάθε αυτοκίνητο. Η Wayve από την άλλη πλευρά, υποστηρίζει ότι ο εξοπλισμός που απαιτεί ένα αυτοκίνητο είναι μια επένδυση μερικών εκατοντάδων δολαρίων.