Πώς τα εργοστάσια αυτοκινήτων χρησιμοποιούν ρομπότ χωρίς να καταργούν τον άνθρωπο

Παρά την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, η Porsche εξακολουθεί να θεωρεί τους ανθρώπους απαραίτητους σε αυτόν τον ρόλο.

Ο τρόπος με τον οποίο συναρμολογούνται τα αυτοκίνητα μπορεί να μην είναι το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν μπαίνουμε σε μια έκθεση αυτοκινήτων, αλλά ίσως το σκεφτούμε αργότερα, αν παρουσιαστούν προβλήματα αξιοπιστίας.

Τα ρομπότ συμμετέχουν στην παραγωγή από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 και η διαφημιστική εταιρεία Collett Dickenson Pearce πρωτοπόρησε στη Βρετανία το 1979 με μια τηλεοπτική διαφήμιση για το Fiat Strada, η οποία έγινε διάσημη και βασιζόταν στο σύνθημα: «Handbuilt by Robots».

Η Porsche έχει, ίσως χωρίς να το γνωρίζει, επαναλάβει αυτή την ιδέα στο εργοστάσιό της στη Λειψία, όπου κατασκευάζει τα Macan και Panamera, χρησιμοποιώντας ρομπότ για τον έλεγχο της συναρμολόγησης του πίσω άξονα, ενώ παράλληλα διατηρεί την ανθρώπινη παρέμβαση, σημειώνει το Autocar.

Όσο μη εντυπωσιακοί κι αν είναι, οι πίσω άξονες αποτελούν εξαρτήματα ακριβείας που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην οδηγική συμπεριφορά και την άνεση κατά την οδήγηση. Σύμφωνα με την Porsche, είναι ένα από τα πιο σύνθετα μέρη ενός αυτοκινήτου της και, αφού συναρμολογηθούν, υποβάλλονται σε ενδελεχή έλεγχο πριν τοποθετηθούν σε ένα αυτοκίνητο.

Η Porsche έχει αναπτύξει για αυτή την εργασία τη διαδικασία «automated end-of-line inspection» (αυτοματοποιημένος τελικός έλεγχος της γραμμής παραγωγής), η οποία συνδυάζει την ανθρώπινη τεχνογνωσία με τη βοήθεια των ρομπότ.

Τα ρομπότ αναλαμβάνουν τις επαναλαμβανόμενες εργασίες ελέγχου, σαρώνοντας ολόκληρο τον άξονα, εντοπίζοντας τις συνδέσεις, μετρώντας αποστάσεις και ελέγχοντας ότι τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά, με βάση τις αποθηκευμένες πληροφορίες.

Κάθε σημείο ελέγχου φωτογραφίζεται και αναλύεται, ενώ τα δεδομένα των εικόνων αποθηκεύονται για τρία χρόνια, έτσι ώστε, αν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, να μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση του άξονα κατά τη στιγμή της παραγωγής του.

Η αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας διαδικασίας επαλήθευσης κατά την κατασκευή ενός καινούργιου αυτοκινήτου επηρεάζει την αξιοπιστία που θα έχει και αποτελεί βασικό μέρος της διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, το τι ακριβώς περιλαμβάνουν αυτοί οι έλεγχοι είναι σε μεγάλο βαθμό αόρατο για τον αγοραστή.

Παρά την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, η Porsche εξακολουθεί να θεωρεί τους ανθρώπους απαραίτητους σε αυτόν τον ρόλο. Οι τεχνικοί εργάζονται σε συγχρονισμό με τα ρομπότ και εκτελούν τις εργασίες που, σύμφωνα με την Porsche, «απαιτούν εμπειρία και ανθρώπινη ευαισθησία».