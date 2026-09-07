Πώς το κινητό μπορεί να σε «προδώσει» μετά από τροχαίο

Η τηλεματική θα μπορούσε να προσφέρει στους ερευνητές μια πολύ πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την οδήγηση με απόσπαση της προσοχής.

Τροχαία ατυχήματα συμβαίνουν σε ολόκληρο τον κόσμο κάθε μέρα, κάθε ώρα. Πριν από δεκαετίες, η επιλογή «απόσπαση προσοχής λόγω χρήσης συσκευής» δεν υπήρχε στα σχετικά πεδία που συμπλήρωναν οι αστυνομικοί, επειδή απλούστατα οι συσκευές αυτές δεν υπήρχαν. Σήμερα, όμως, οι ίδιες αυτές συσκευές αποτελούν πολύ συχνά την αιτία, και μια νέα μελέτη αποκαλύπτει κάτι ακόμη πιο ανησυχητικό.

Η Αστυνομία δεν αντιλαμβάνεται πόσο συχνά αυτές οι συσκευές μπορεί να διαδραματίζουν ρόλο σε ένα τροχαίο. Όμως, σε μια εξέλιξη που ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα, η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να το γνωρίζει.

Η μελέτη

Μια νέα μελέτη του Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) συνέκρινε τις αναφορές της Αστυνομίας με ανώνυμα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω εφαρμογών ασφαλούς οδήγησης, οι οποίες λειτουργούν με την τεχνολογία της Cambridge Mobile Telematics (CMT). Η διαφορά ήταν τεράστια.

Οι ερευνητές συνέδεσαν σχεδόν 17.000 τροχαία ατυχήματα σε τέσσερις πολιτείες των ΗΠΑ, κατά την περίοδο 2021-2024. Οι αστυνομικές αναφορές εντόπισαν χρήση κινητού τηλεφώνου σε λιγότερο από 1% των περιπτώσεων. Τα δεδομένα τηλεματικής, ωστόσο, έδειξαν δραστηριότητα στο κινητό μέσα στα 30 δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση στο 7% των ατυχημάτων με ένα όχημα και στο 8% των ατυχημάτων με δύο οχήματα.

Αυτό σημαίνει ότι η χρήση κινητού εντοπίστηκε τουλάχιστον επτά φορές συχνότερα μέσω των δεδομένων τηλεματικής σε σχέση με ό,τι καταγράφηκε στις αστυνομικές αναφορές.

Το σύστημα της CMT μπορεί να διακρίνει μεταξύ τηλεφωνικών κλήσεων με το κινητό στο χέρι, κλήσεων μέσω συστήματος ανοικτής ακρόασης και φυσικού χειρισμού της συσκευής, όπως το πάτημα ή το σύρσιμο στην οθόνη. Μπορεί επίσης να διαπιστώσει εάν η οθόνη ενός τηλεφώνου ήταν ξεκλείδωτη, αν και αυτό μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε, από τη χρήση εφαρμογής πλοήγησης έως την παρακολούθηση στο YouTube. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι οι ερευνητές δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν εάν η χρήση του κινητού προκάλεσε πράγματι κάποιο συγκεκριμένο τροχαίο.

Ιδιωτικότητα έναντι ασφάλειας

Ωστόσο, αξίζει να αναλογιστεί κανείς τι γνωρίζει στην πραγματικότητα η συγκεκριμένη τεχνολογία. Μπορεί να καταγράφει την τοποθεσία και την κίνηση, να εντοπίζει ένα τροχαίο και να διαπιστώνει εάν κάποιος χρησιμοποιούσε το κινητό του, πραγματοποιούσε μια κλήση ή απλώς είχε ξεκλείδωτη την οθόνη λίγο πριν από το περιστατικό.

Συμπερασματικά, η τηλεματική θα μπορούσε να προσφέρει στους ερευνητές μια πολύ πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την οδήγηση με απόσπαση της προσοχής. Παράλληλα, δημιουργεί ένα εξαιρετικά λεπτομερές αρχείο σχετικά με το τι έκαναν οι οδηγοί πριν κάτι πάει στραβά.