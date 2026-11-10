Πόσο αντέχει η μπαταρία των ηλεκτρικών μετά από 160.000 χλμ; Τι έδειξε μεγάλη έρευνα

Η έρευνα έγινε από τη Ford σε 36.000 Mustang Mach-E και το αποτέλεσμα αποδεικνύει πως οι μπαταρίες των νέας γενιάς ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουν βελτιωθεί θεαματικά.

Όσοι σκέφτονται να αγοράσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτουν είναι η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας έπειτα από χιλιάδες χιλιόμετρα και πόση αυτονομία διατηρεί με τα χρόνια.

Προκειμένου να δώσει μια ουσιαστική απάντηση, η Ford πραγματοποίησε μεγάλη έρευνα, συγκεντρώνοντας δεδομένα από περίπου 36.000 αυτοκίνητα Mustang Mach-E.

Η μπαταρία διατηρεί πάνω από το 90%

Στην έρευνα συμμετείχε το μοντέλο Mustang Mach-E του 2021, που κυκλοφόρησε σε ΗΠΑ και Καναδά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, τα αυτοκίνητα που αξιολογήθηκαν είχαν συμπληρώσει κατά μέσο όρο 88.500 χιλιόμετρα σε διάστημα 5,2 ετών, διατηρώντας το 92% της αρχικής ωφέλιμης χωρητικότητας της μπαταρίας τους. Με απλά λόγια, ένα ηλεκτρικό Ford με αρχική αυτονομία 491 χλμ, θα μπορούσε θεωρητικά να προσφέρει σήμερα περίπου 450 χλμ, με βάση το ποσοστό διατήρησης της χωρητικότητας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα για τα αυτοκίνητα που έχουν διανύσει πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις. Σε 2.000 ηλεκτρικά Mustang Mach-E που είχαν ξεπεράσει τα 160.000 χλμ, διαπιστώθηκε ότι η χωρητικότητα της μπαταρίας ανέρχεται στο 91%.

Επίσης, 30 Mustang Mach-E που είχαν ξεπεράσει τα 320.000 χλμ, διατηρούσαν κατά μέσο όρο το 88% της υγείας της μπαταρίας τους.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, η Ford υποστηρίζει ότι το 95% των αυτοκινήτων που εξετάστηκαν εμφάνιζε ποσοστό διατήρησης χωρητικότητας μεταξύ 87% και 97%, αριθμοί που ενισχύουν την εικόνα για τις σύγχρονες μπαταρίες και την αντοχή τους.

Από τι επηρεάζεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας

Η απώλεια χωρητικότητας δεν είναι ίδια σε όλα τα αυτοκίνητα. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι συνθήκες χρήσης, οι θερμοκρασίες στις οποίες λειτουργεί το όχημα, αλλά και ο τρόπος φόρτισης.

Για παράδειγμα, οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να επιταχύνουν τη γήρανση της μπαταρίας. Αντίστοιχα, η συχνή χρήση ταχυφορτιστών συνεχούς ρεύματος, σε συνδυασμό με επαναλαμβανόμενες φορτίσεις στο 100% και εκφορτίσεις σχεδόν μέχρι το μηδέν, μπορεί να επιβαρύνει περισσότερο τα στοιχεία της.

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Για τον λόγο αυτό, η Ford προτείνει στους οδηγούς να αποφεύγουν, όσο είναι δυνατόν, τις ακραίες θερμοκρασίες, να σταθμεύουν σε σκιερά σημεία τις πολύ ζεστές ημέρες και να προτιμούν τη φόρτιση χαμηλότερης ισχύος για την καθημερινή χρήση.

Επίσης, συνιστά να περιορίζεται η συχνή χρήση των ταχυφορτιστών DC, όταν δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη.