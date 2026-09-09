Πόσο αντέχουν οι μπαταρίες των ηλεκτρικών – Τι δείχνει νέα μελέτη

Η μελέτη καταδεικνύει πόσο καλές είναι οι μπαταρίες των σύγχρονων EV.

Η φθορά της μπαταρίας αποτελεί εδώ και καιρό έναν από τους λόγους για τους οποίους πολλοί αγοραστές καινούργιων αυτοκινήτων διστάζουν να αποκτήσουν ένα EV.

Ωστόσο, τα δεδομένα από μια νέα μελέτη αποκαλύπτουν ότι τα EV με τις καλύτερες επιδόσεις χάνουν λιγότερο από 5% της αυτονομίας τους έπειτα από 150.000 χλμ. οδήγησης, γεγονός που σημαίνει ότι οι μπαταρίες θα αντέξουν εύκολα για όλη τη μέση διάρκεια ζωής των περισσότερων καινούργιων αυτοκινήτων.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε από την Aviloo, έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη ανεξάρτητη μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ για μεταχειρισμένες μπαταρίες EV. Έχουν δημοσιευθεί περισσότερα από 500.000 τεστ μπαταριών, ενώ τα αποτελέσματα δείχνουν πώς αποδίδουν κάποια από τα δημοφιλέστερα EV της αγοράς.

Το Hyundai Ioniq 5 είχε την καλύτερη επίδοση έπειτα από 50.000 χλμ. δοκιμών, διατηρώντας το 97,1% της αρχικής αξιοποιήσιμης χωρητικότητας της μπαταρίας του.

Άλλα μοντέλα που παρουσίασαν πολύ καλή επίδοση μετά από 50.000 χλμ. ήταν η Mercedes-Benz CLA, με διατήρηση του 96,6% της χωρητικότητας, το Hyundai Kona EV με 96,3%, το Audi Q8 e-tron με 95,7%, η BMW i4 με 95,6%, καθώς και τα Volvo XC40 Recharge και VW ID.4, αμφότερα με 95,2% διατήρηση της χωρητικότητας της μπαταρίας.

Έπειτα από 150.000 χλμ. οδήγησης, η Mercedes-Benz CLA βρέθηκε στην κορυφή, με την κατάσταση της μπαταρίας της να διαμορφώνεται στο 94%. Αυτό την έφερε μπροστά από το Hyundai Ioniq 5 (93,6%), το Hyundai Kona EV (93%), το Volvo XC40 Recharge (92,8%), το Ford Mustang Mach-E (92,5%) και το Polestar 2, επίσης με 92,5%.

Το Tesla Model Y, διατήρησε το 90,3% της χωρητικότητας της μπαταρίας του έπειτα από 150.000 χιλιόμετρα, καθώς και το Tesla Model 3 διατήρησε το 88,9% της χωρητικότητας της μπαταρίας του.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δεν σημαίνουν πως κάθε Mercedes-Benz CLA θα έχει 94% κατάσταση μπαταρίας έπειτα από 150.000 χιλιόμετρα, ούτε ότι κάθε Peugeot e-208 θα έχει κατάσταση μπαταρίας 90,7%. Η μελέτη εξέτασε τον μέσο όρο στο σύνολο των οχημάτων και διαπίστωσε ότι τα καλά και τα κακά δείγματα του ίδιου αυτοκινήτου μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές στην κατάσταση της μπαταρίας τους που φτάνουν ακόμη και το 13,5%.

Παρόλα αυτά, η μελέτη καταδεικνύει πόσο καλές είναι οι μπαταρίες των σύγχρονων EV.