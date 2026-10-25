Πόσο φθηνότερα κατασκευάζει η Κίνα από την Ευρώπη – Σοκάρει η διαφορά

Οι κινεζικές μάρκες έχουν αποσπάσει το 10% του όγκου πωλήσεων στην Ευρώπη από τους δυτικούς κατασκευαστές μέσα σε λίγα μόλις χρόνια.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους, δαπανηρές επενδύσεις σε πλατφόρμες οχημάτων και ένα χρονικό περιθώριο που στενεύει για την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων τους και την κάλυψη της διαφοράς από τους Κινέζους ανταγωνιστές, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων AlixPartners.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες μπορούν να κατασκευάζουν ένα ηλεκτρικό όχημα με κόστος κατά 9.800 ευρώ χαμηλότερο ανά μονάδα, σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους, μια διαφορά κόστους που δεν μπορούν να εξαλείψουν μόνο οι δασμοί, σύμφωνα με το autonews.com.

Η διαπίστωση έγινε καθώς η έκθεση αυτοκινήτου του Παρισιού άνοιξε τις πύλες της στις 12 Οκτωβρίου, με διπλάσιο αριθμό Κινέζων εκθετών σε σύγκριση με το 2024.

Τα περιθώρια κέρδους EBITDA των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μειώθηκαν στο 6,9% το 2025, από 13,2% το 2021, σύμφωνα με την AlixPartners. Αυτό περιορίζει τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτήσουν την επόμενη γενιά εξηλεκτρισμένων πλατφορμών με προηγμένες ψηφιακές λειτουργίες, ενώ παράλληλα ανταγωνίζονται στις τιμές.

«Οι κινεζικές μάρκες έχουν αποσπάσει το 10% του όγκου πωλήσεων στην Ευρώπη από τους δυτικούς κατασκευαστές μέσα σε λίγα μόλις χρόνια και, με αυτόν τον τρόπο, έχουν αλλάξει ριζικά τις προσδοκίες των καταναλωτών όσον αφορά την τιμή, την τεχνολογία και την καινοτομία», δήλωσε σε ανακοίνωση Τύπου ο Xing Zhou, συνεπικεφαλής του τομέα αυτοκινητοβιομηχανίας της AlixPartners για τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία.

Διαφορά στην ταχύτητα κατασκευής

Η ταχύτητα αποτελεί βασικό παράγοντα της διαφοράς. Οι καθιερωμένες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες χρειάζονται έως και 60 μήνες για να λανσάρουν νέα μοντέλα, ενώ, κατά μέσο όρο, λιγότερο από το ένα τρίτο των πωλήσεών τους προέρχεται από οχήματα που παρουσιάστηκαν τα τελευταία τρία χρόνια. Αντίθετα, οι Κινέζοι ανταγωνιστές λανσάρουν νέα οχήματα μέσα σε 24 μήνες, ενώ τα νέα μοντέλα αντιπροσωπεύουν το 76% έως το 100% των πωλήσεών τους, σύμφωνα με την AlixPartners.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο αξιοποίησης υποαπασχολούμενων ευρωπαϊκών εργοστασίων ως μέσο εισόδου στην αγορά. Δεκαπέντε μονάδες συναρμολόγησης οχημάτων στην Ευρώπη λειτουργούν με ποσοστό αξιοποίησης της παραγωγικής τους δυναμικότητας κάτω από 60%, με δυνατότητα παραγωγής περίπου 2,5 εκατομμυρίων οχημάτων ετησίως, σύμφωνα με την AlixPartners.

Tελειώνει ο χρόνος

«Η Ευρώπη διαθέτει εξαιρετικές μηχανολογικές δυνατότητες, αλλά τα δεδομένα βάσει των οποίων αξιολογείται ο ανταγωνισμός έχουν αλλάξει», δήλωσε ο Alexandre Marian, επικεφαλής του τομέα αυτοκινητοβιομηχανίας και βιομηχανίας της AlixPartners στη Γαλλία.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες πρέπει να στοχεύσουν σε κύκλους ανάπτυξης νέων μοντέλων διάρκειας δύο ετών, να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να μειώσουν το κόστος και να επιταχύνουν την είσοδο των νέων μοντέλων στην αγορά, καθώς και να επενδύσουν στην επόμενη γενιά οχημάτων, ώστε να ανταγωνιστούν τους ταχύτερους κύκλους ανάπτυξης των Κινέζων ανταγωνιστών, σύμφωνα με την AlixPartners.

«Το χρονικό περιθώριο για δράση από θέση οικονομικής ισχύος εξαντλείται και συρρικνώνεται ταχύτερα απ’ όσο υποθέτουν τα περισσότερα διοικητικά συμβούλια και οι κυβερνήσεις», δήλωσε ο Andrew Bergbaum, παγκόσμιος συνεπικεφαλής του τομέα αυτοκινητοβιομηχανίας και βιομηχανίας της AlixPartners.

«Δεν υπάρχει περιθώριο για σταδιακή αντίδραση», δήλωσε ο Zhou. «Οι κατασκευαστές πρέπει να αναδιαρθρωθούν, να στηρίξουν τους προμηθευτές τους και να κινηθούν ταχύτερα από ό,τι μέχρι σήμερα στον τομέα των τεχνολογικών συνεργασιών».

Η αλυσίδα εφοδιασμού μπαταριών

Η κατασκευή εργοστασίων μπαταριών στην Ευρώπη δεν αρκεί από μόνη της για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού μπαταριών.

Περίπου το 80% της δυναμικότητας διύλισης και επεξεργασίας υλικών κατάλληλων για την κατασκευή μπαταριών βρίσκεται εκτός Ευρώπης. Τα κίνητρα που προσφέρει η ευρωπαϊκή πολιτική δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αρκετά γρήγορα ούτε σε επαρκή κλίμακα, σύμφωνα με την AlixPartners.