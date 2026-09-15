Πόσο κοστίζει η ακριβότερη πινακίδα κυκλοφορίας στον κόσμο

Γνωστό ως μία από τις πιο πολυτελείς και εξωτικές πόλεις στον κόσμο, το Ντουμπάι φιλοξενεί εκατοντάδες επιτεύγματα που έχουν καταρρίψει ρεκόρ.

Η ακριβότερη πινακίδα κυκλοφορίας αυτοκινήτου στον κόσμο, με τον αριθμό P-7, πωλήθηκε έναντι 55 εκατομμυρίων ντιρχάμ ΗΑΕ (13 εκατομμύρια ευρώ) από την Emirates Auction, σε δημοπρασία στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στις 8 Απριλίου 2023.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικό σκοπό.

Γνωστό ως μία από τις πιο πολυτελείς και εξωτικές πόλεις στον κόσμο, το Ντουμπάι φιλοξενεί εκατοντάδες επιτεύγματα που έχουν καταρρίψει ρεκόρ, σε κάθε τομέα που μπορεί κανείς να φανταστεί.

Από το ψηλότερο κτίριο έως την βαθύτερη πισίνα για καταδύσεις, το Ντουμπάι είναι η έδρα πολλών παγκόσμιων πρωτιών.

Πλέον, έχει προσθέσει στη λίστα του και την ακριβότερη άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου στον κόσμο.

Η συγκεκριμένη πινακίδα κατέχει επίσημα μια θέση στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες.

Η δημοπρασία, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Four Seasons Hotel Jumeirah, διοργανώθηκε από την Emirates Auction.

Τα έσοδα από την πώληση διατέθηκαν στην πρωτοβουλία One Billion Meals, μια εκστρατεία του κυβερνήτη του Ντουμπάι και πρωθυπουργού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Mohammed bin Rashid Al Maktoum, με στόχο την παροχή βοήθειας σε ευάλωτους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Εκείνο το βράδυ δημοπρατήθηκαν πολλές πινακίδες κυκλοφορίας, με άλλες να πωλούνται σε τιμές που κυμαίνονταν από 140.000 ντιρχάμ ΗΑΕ (33.000 ευρώ) έως 2.950.000 ντιρχάμ ΗΑΕ (690.000 ευρώ).