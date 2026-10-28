Οδηγός ηλεκτρικού χρεώθηκε 400 ευρώ για μια φόρτιση – Ποιες ήταν οι έξτρα χρεώσεις;

Οι ακραίες χρεώσεις υποχωρούν, ενώ περιορίζονται και οι περιπτώσεις υπερβολικά υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Όλο και πιο μακριά ταξιδεύουν οι οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, καθώς η ανησυχία ότι δεν θα βρουν αρκετούς φορτιστές φαίνεται να υποχωρεί. Ωστόσο, χρειάζεται ακόμη προσοχή στις κρυφές χρεώσεις: ένας Ολλανδός οδηγός έλαβε στο Παρίσι λογαριασμό άνω των 400 ευρώ για μία φόρτιση.

Αυτό προκύπτει από ανάλυση της ολλανδικής λέσχης αυτοκινήτου ANWB, η οποία εξέτασε τη χρήση 600.000 καρτών φόρτισης. Το περασμένο καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 4,8 εκατομμύρια φορτίσεις με κάρτες ANWB.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι Ολλανδοί οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων αφήνουν όλο και λιγότερο την αυτονομία του οχήματός τους ή τη διαθεσιμότητα φορτιστών να καθορίζουν τον προορισμό των διακοπών τους, σημειώνει το Auto Week.

Σύμφωνα με την ANWB, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το κόστος φόρτισης γίνεται επίσης πιο διαφανές, ενώ οι λεγόμενες χρεώσεις παραμονής στον φορτιστή εφαρμόζονται όλο και λιγότερο.

Οι συγκεκριμένες χρεώσεις επιβάλλονται όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, αλλά το αυτοκίνητο εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένο στον φορτιστή. Η ANWB προειδοποιεί ότι στη Γαλλία τέτοιες χρεώσεις εξακολουθούν να είναι αρκετά συνηθισμένες.

Τρεις ημέρες φόρτισης και λογαριασμός άνω των 400 ευρώ

Οι επιπλέον χρεώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε υπέρογκους λογαριασμούς. Η ακριβότερη φόρτιση που καταγράφηκε αυτό το καλοκαίρι σημειώθηκε στο Παρίσι.

Ένας οδηγός πλήρωσε πάνω από 400 ευρώ για μια συνεδρία που διήρκεσε τρεις ημέρες, με το μεγαλύτερο μέρος του ποσού να αφορά χρεώσεις παραμονής του αυτοκινήτου στον φορτιστή μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης.

Η ANWB κατέγραψε και άλλα παρόμοια περιστατικά στην ίδια τοποθεσία. Για τον λόγο αυτό, συνιστά στους οδηγούς να ελέγχουν εκ των προτέρων, τόσο την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, όπως το τέλος παραμονής στον φορτιστή ή τα έξοδα στάθμευσης.

Η παγίδα των υπέρογκων χρεώσεων σε κάμπινγκ και ξενοδοχεία

Το πρόβλημα με τις υπερβολικές χρεώσεις παραμονής στον φορτιστή δεν είναι καινούργιο. Η ANWB είχε προειδοποιήσει για το ίδιο φαινόμενο και πριν από δύο χρόνια.

Τότε, οι πιο προβληματικοί φορτιστές βρίσκονταν κυρίως σε κάμπινγκ και ξενοδοχεία, όπου ανυποψίαστοι τουρίστες κατέληγαν να πληρώνουν υπέρογκα ποσά.

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός Ολλανδού, ο οποίος έλαβε λογαριασμό 479,60 ευρώ, ενώ είχε καταναλώσει ηλεκτρική ενέργεια αξίας μόλις 12 ευρώ. Αφού ολοκληρώθηκε η φόρτιση της μπαταρίας, ο φορτιστής άρχισε να χρεώνει 30 λεπτά του ευρώ για κάθε επιπλέον λεπτό που το αυτοκίνητο παρέμενε συνδεδεμένο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ANWB, η κατάσταση αρχίζει σταδιακά να βελτιώνεται. Οι ακραίες χρεώσεις υποχωρούν, ενώ περιορίζονται και οι περιπτώσεις υπερβολικά υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην Ελβετία, το ποσοστό των φορτίσεων με τιμή άνω του 1 ευρώ ανά kWh μειώθηκε από 25% σε 9%. Στην Αυστρία, το αντίστοιχο ποσοστό υποχώρησε από 16% σε 9%.

Η ταχυφόρτιση γίνεται συχνά φθηνότερη από την απλή φόρτιση

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η ταχυφόρτιση σε σημαντικές χώρες διέλευσης, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Αυστρία, είναι πλέον αρκετές φορές φθηνότερη από τη συμβατική φόρτιση.

Αυτό διευκολύνει τους ταξιδιώτες που κινούνται με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς μπορούν να φορτίζουν γρήγορα κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους, με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα ως προς το κόστος.