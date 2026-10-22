Πόσο παραπάνω κοστίζει η βενζίνη από την οικιακή φόρτιση

Το σοκ των τιμών στα ορυκτά καύσιμα έχει καταστήσει το πλεονέκτημα κόστους των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έναντι των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης μεγαλύτερο από ποτέ.

Η κρίση στα ορυκτά καύσιμα αυξάνει την πίεση στις τιμές των καυσίμων. Σύμφωνα με νέα μελέτη στη Γερμανία, τον Σεπτέμβριο η βενζίνη ήταν 3,3 φορές ακριβότερη από το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ήταν 2,3 φορές ακριβότερο. Ωστόσο, σημαντική εξοικονόμηση επιτυγχάνει ακόμη και όποιος φορτίζει το αυτοκίνητό του σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης.

Το σοκ των τιμών στα ορυκτά καύσιμα έχει καταστήσει το πλεονέκτημα κόστους των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έναντι των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης μεγαλύτερο από ποτέ. Όποιος φορτίζει το αυτοκίνητό του στο σπίτι, μετακινείται σήμερα με ηλεκτρική ενέργεια με σημαντικά χαμηλότερο κόστος από ό,τι με βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνα με υπολογισμούς της ενεργειακής πλατφόρμας Verivox.

Ακόμη και όσοι φορτίζουν δημόσια επωφελούνται από το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Αυτό συμβαίνει επειδή οι τιμές φόρτισης σε δημόσιους σταθμούς δεν απέχουν πλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα από το κόστος του οικιακού ηλεκτρικού ρεύματος, σημειώνει το Autobild.

Ο πιο πρόσφατος υπολογισμός λαμβάνει υπόψη την εντονότερη αύξηση του κόστους των ορυκτών καυσίμων σε σύγκριση με την ηλεκτρική ενέργεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων μεσαίας και ανώτερης κατηγορίας πληρώνουν μόλις 5,44 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα, όταν φορτίζουν στο σπίτι.

Ο υπολογισμός βασίζεται στη μέση τιμή οικιακού ηλεκτρικού ρεύματος των 32,29 λεπτών του ευρώ ανά kWh τον Σεπτέμβριο στη Γερμανία και σε μέση κατανάλωση 16,9 kWh ανά 100 χιλιόμετρα.

Αντίθετα, το κόστος καυσίμου για ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο ανέρχεται σε 18,02 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα, με κατανάλωση 7,9 λίτρων και τιμή 2,28 ευρώ ανά λίτρο βενζίνης E10.

Έτσι, το πλεονέκτημα κόστους του ηλεκτρικού αυτοκινήτου ανέρχεται περίπου στο 70%. Με άλλα λόγια, το ενεργειακό κόστος του βενζινοκίνητου οχήματος είναι περίπου 3,3 φορές υψηλότερο από εκείνο του ηλεκτρικού.

VW ID.4 σε σύγκριση με το VW Tiguan

Ακολουθεί ο υπολογισμός για ένα VW ID.4 Pro 4Motion σε σύγκριση με ένα VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion DSG, ως προς το ενεργειακό κόστος.

Με τιμή πετρελαίου κίνησης 2,40 ευρώ ανά λίτρο, η κίνηση του Tiguan για 100 χιλιόμετρα κοστίζει 16,08 ευρώ σε καύσιμο.

Αντίθετα, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για το ID.4 ανέρχεται σε 7,26 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα με οικιακή φόρτιση και σε 4,61 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα με φόρτιση σε Tesla Supercharger.

Ένα συγκρίσιμο πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο έχει κόστος 12,47 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα, με κατανάλωση 5,2 λίτρων πετρελαίου κίνησης και τιμή 2,40 ευρώ ανά λίτρο. Επομένως, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο κινείται με 56% χαμηλότερο κόστος.



Με βάση το κόστος του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, η κίνηση με πετρέλαιο κίνησης είναι περίπου 2,3 φορές ακριβότερη.

Η διαφορά είναι σημαντική, αλλά η τιμή-ρεκόρ πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη. Για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, η Verivox χρησιμοποιεί μόνο τον μέσο όρο επτά ημερών του Σεπτεμβρίου, κατά τις οποίες οι τιμές των καυσίμων ήταν ασυνήθιστα υψηλές. Οι τιμές αυτές μπορούν να αλλάξουν γρήγορα, ενώ για περιορισμένο χρονικό διάστημα ενδέχεται να επηρεαστούν και από την προαναγγελθείσα μείωση του φόρου στα καύσιμα στη Γερμανία.

Γιατί η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης είναι πολύ ακριβότερα από το ηλεκτρικό ρεύμα

Η τιμή των καυσίμων επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Εκτός από το κόστος του ίδιου του προϊόντος, περιλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς, τη λειτουργία του δικτύου πρατηρίων, καθώς και τους φόρους.

Επιπλέον, η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης είναι σύνθετα προϊόντα, τα οποία απαιτούν πολλά στάδια επεξεργασίας από το αργό πετρέλαιο μέχρι να μετατραπούν σε τελικά καύσιμα. Ιδιαίτερα η διύλιση είναι μια απαιτητική και δαπανηρή διαδικασία.

Αντίθετα, η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα συγκριτικά απλούστερο προϊόν, διαθέσιμο σχεδόν παντού, το οποίο παράγεται όλο και περισσότερο από εγχώριες ανανεώσιμες πηγές.

Το συνολικό κόστος είναι σημαντικό για την αξιολόγηση

Για την εκτίμηση του συνολικού κόστους, ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες.

Η σύγκριση αφορά αποκλειστικά το κόστος ενέργειας για την κίνηση του οχήματος και όχι το συνολικό κόστος χρήσης του αυτοκινήτου. Η τιμή αγοράς, η απώλεια αξίας, η ασφάλιση, η συντήρηση και το κόστος εγκατάστασης ενός οικιακού σταθμού φόρτισης (wallbox) δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν, συνεπώς, κυρίως ένα συμπέρασμα: όποιος διαθέτει ήδη ηλεκτρικό αυτοκίνητο και έχει τη δυνατότητα να το φορτίζει οικονομικά στο σπίτι, επωφελείται σήμερα από σημαντικά χαμηλότερο ενεργειακό κόστος σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο βενζινοκίνητο ή πετρελαιοκίνητο όχημα.

Πρόσφατη μελέτη του International Council on Clean Transportation (ICCT) είχε επίσης αναδείξει την εξοικονόμηση κόστους που προσφέρουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έναντι των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Με βάση στοιχεία του 2025, η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό ιδιωτικής και δημόσιας φόρτισης κινούνταν στην ΕΕ με κόστος κατά 33% χαμηλότερο από εκείνο αντίστοιχων βενζινοκίνητων οχημάτων.