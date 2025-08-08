Πότε θα αποκαλυφθεί το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της Ferrari – Η επόμενη μέρα της μάρκας

Η μάρκα από το Μαρανέλο μετράει αντίστροφα για την παρουσίαση του παρθενικού της μοντέλου με ηλεκτρική καρδιά.

Ψήφο εμπιστοσύνης στην ηλεκτροκίνηση έχει δώσει η Ferrari η οποία εξελίσσει εδώ και αρκετούς μήνες το πρώτο της 100% αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αποκάλυψη θα γίνει τμηματικά, με αφετηρία τις 9 Οκτωβρίου όταν και θα παρουσιαστεί η «τεχνολογική καρδιά» του μοντέλου. Θα ακολουθήσει η αποκάλυψη του αισθητικού σκέλους και του εσωτερικού σχεδιασμού στις αρχές του 2026, με την πλήρη παρουσίαση να προγραμματίζεται για αργότερα μέσα στην ίδια χρονιά.

Την ίδια ώρα, κυκλοφορούν φήμες ότι η Ferrari αποφάσισε να αναβάλει την παρουσίαση του δεύτερου ηλεκτρικού της μοντέλου, με το Reuters να αναφέρει τον Ιούνιο πως το συγκεκριμένο μοντέλο έχει καθυστερήσει λόγω «μηδενικής ζήτησης».

Επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος, υποστηρίζει ότι το δεύτερο ηλεκτρικό όχημα δεν θα κυκλοφορήσει πριν από το 2028. Ωστόσο, Διευθύνων Σύμβουλος της Ferrari, Benedetto Vigna, έσπευσε να διαψεύσει τις φήμες, τονίζοντας πως το αυτοκίνητο «δεν υπάρχει καν, τουλάχιστον επίσημα».

Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου του 2025, ο CEO του brand διευκρίνισε: «Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για δεύτερο ή τρίτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο».

Προς το παρόν, ο Vigna δηλώνει «πολύ σίγουρος» για την επιτυχία του πρώτου ηλεκτρικού οχήματος της Ferrari, προσθέτοντας πως «δεν υπάρχει ούτε μία ώρα καθυστέρησης». Επισήμανε δε ότι είχε την ευκαιρία να οδηγήσει ένα πρωτότυπο σε πίστα πριν από λίγες εβδομάδες: «Μπορώ να σας πω πόσο ενθουσιασμένοι είμαστε για την επερχόμενη κυκλοφορία».

Η Ferrari έχει ανακοινώσει ότι στόχος της έως το 2030 είναι το 40% των πωλήσεών της να αφορούν αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Άλλο ένα 40% θα προέρχεται από υβριδικά και το υπόλοιπο 20% από θερμικά.