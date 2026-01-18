Πότε θα έρθει το μοντέλο της Opel που όλοι περιμένουν;

Πολλοί φίλοι της αυτοκίνησης περιμένουν με ανυπομονησία το μοντέλο που αναβιώνει το εμβληματικό κουπέ της Opel.

Κύμα ενθουσιασμού σκόρπισε το 2021 η απόφαση της Opel να αναβιώσει το Opel Manta, το εμβληματικό πισωκίνητο κουπέ του 1970, το οποίο κέρδισε εκατοντάδες χιλιάδες φίλους, κατοχυρώνοντας μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της μάρκας.

Η αναβίωση έγινε μέσω του Opel Manta GSe ElektroMOD, ενός πρωτότυπου μοντέλου που κληρονόμησε τα στιλιστικά στοιχεία του Manta, αλλά ο 4κύλινδρος κινητήρας βενζίνης έδωσε τη θέση του σε ένα ηλεκτρικό μοτέρ, στο πίσω άξονα, με απόδοση 147 PS και 225 Nm.

Έκτοτε, οι λάτρεις του Manta περίμεναν με ανυπομονησία τον διάδοχο, έστω και αν αυτός έφερε ηλεκτρική υπόσταση. Σύμφωνα με το πλάνο της Opel, η έκδοση παραγωγής θα ερχόταν το 2025, αλλά όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Opel, Florian Huettl, μιλώντας στο γερμανικό περιοδικό Spiegel, αυτό δεν θα γίνει πριν το 2030.

«Το Manta είναι ένα μοντέλο με τεράστια συναισθηματική δυναμικη. Ωστόσο, έχουμε αναδιατάξει τις μεσοπρόθεσμες προτεραιότητές μας: πρώτα προχωρούμε στην ανανέωση του Corsa και της γκάμας των SUV. Το πρότζεκτ Manta υπάρχει, υπάρχουν και σχεδιαστικά πρωτότυπα — όμως κανένα από αυτά δεν θα περάσει στην παραγωγή πριν από το 2030», ανέφερε ο Huettl χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι το πρωτότυπο Manta GSe ElektroMOD έφερε μπαταρία ιόντων λιθίου με χωρητικότητα 31 kWh που εξασφάλιζε αυτονομία 200 χλμ., αλλά εφόσον τελικά λανσαριστεί στην αγορά, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ενσωματώνει μεγαλύτερους συσσωρευτές.

Σε επίπεδο αισθητικής, το Opel Manta GSe ElektroMOD διατηρεί τη σιλουέτα του Manta, αλλά ταυτόχρονα κοσμείται με τα πιο πρόσφατα σχεδιαστικά στοιχεία της εταιρείας, με σημείο αναφοράς στο εμπρός μέρος τη χαρακτηριστική μάσκα Vizor.

Στο πίσω μέρος δεσπόζουν τα εμβληματικά στρογγυλά φώτα του αρχέτυπου Manta σε τρισδιάστατο όμως LED σχεδιασμό, ενώ στο εσωτερικό τα κλασικά στρογγυλά όργανα έχουν αντικατασταθεί από το γνωστό Pure Panel, με δύο ψηφιακές οθόνες 12 και 10 ιντσών.