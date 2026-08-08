Πότε θα κυκλοφορήσουν οι μπαταρίες νέας γενιάς της Toyota για υβριδικά αυτοκίνητα

Θα προσφέρουν μεγαλύτερη απόδοση και θα έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

Πέντε εκατομμύρια. Αυτός είναι ο αριθμός των υβριδικών αυτοκινήτων που η Toyota εκτιμά ότι θα πουλήσει φέτος, ίσως και περισσότερα. Θα είναι η πρώτη φορά που θα επιτευχθεί αυτό το ορόσημο από τότε που ο ιαπωνικός κολοσσός της αυτοκινητοβιομηχανίας έκανε τα υβριδικά αυτοκίνητα προσιτά στο ευρύ κοινό, λανσάροντας το πρώτο Prius πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες. Μέσω των δηλώσεων του προέδρου της, Akio Toyoda, η εταιρεία εκτιμά ότι τα υβριδικά αυτοκίνητα ταιριάζουν καλύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο από τα ηλεκτρικά οχήματα.

Η Toyota θεωρεί ότι τα ηλεκτρικά οχήματα δεν αποτελούν προς το παρόν μια λύση που ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις, λόγω της ανεπαρκούς υποδομής φόρτισης και των υψηλότερων τιμών πώλησης. Αν και το άγχος για την αυτονομία γίνεται ολοένα και μικρότερο πρόβλημα καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να προτιμούν τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Με αυτό κατά νου, η εταιρεία προχωρά με πλήρη ταχύτητα στα υβριδικά. Η Toyota σχεδιάζει να μετατρέψει τις γραμμές παραγωγής μπαταριών της στην Ιαπωνία σε συστήματα επόμενης γενιάς κατά την περίοδο 2027-2028.

Οι νέες μπαταρίες θα προσφέρουν μεγαλύτερη απόδοση και θα έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

Αρχικά, η ετήσια παραγωγική ικανότητα θα παρέχει αρκετές μπαταρίες για την τροφοδοσία περίπου 600.000 υβριδικών οχημάτων. Η Toyota αναμένει ότι το ποσοστό υιοθέτησης των υβριδικών οχημάτων θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, γι’ αυτό και εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης της παραγωγής μπαταριών για τα HEV.

Φυσικά, αυτές δεν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για οχήματα με το σήμα της Toyota, αλλά και για την πολυτελή θυγατρική της εταιρείας, τη Lexus. Η αύξηση της παραγωγής αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2030.