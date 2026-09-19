Πότε θα βγάλει η Hyundai τα πρώτα δικά της αυτόνομα συστήματα οδήγησης

Η νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία θα συνεργαστεί με την αμερικανική εταιρεία Nvidia, για να κυκλοφορήσει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Ο Όμιλος Hyundai Motor θα λανσάρει οχήματα εξοπλισμένα με τα δικά της αυτόνομα συστήματα οδήγησης στα στα τέλη του 2029, δύο χρόνια αργότερα από τον αρχικό προγραμματισμό, στρεφόμενος στο μεταξύ στη Nvidia για να επιταχύνει την ανάπτυξη.

Η νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία θα συνεργαστεί με την αμερικανική εταιρεία κατασκευής chip για να κυκλοφορήσει αυτόνομα συστήματα οδήγησης (ADAS), γνωστά ως Level 2+ και Level 2++, το 2028, δήλωσε στέλεχος της Hyundai.

«Η συνεργασία μας με τη Nvidia δεν σημαίνει ότι αφήνουμε ολόκληρη την τύχη μας στα χέρια τους», δήλωσε ο Park Min-woo, πρόεδρος του Hyundai Motor Group, σε ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης.

Ο Park δήλωσε ότι η Hyundai θα συνδιαμορφώσει την τεχνολογία μαζί με τη Nvidia και θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα από το σύστημα για να εκπαιδεύσει και να βελτιώσει τη δική της πλατφόρμα λογισμικού, με την ονομασία Atria.

Ο Park, πρώην στέλεχος της Nvidia που εντάχθηκε στη Hyundai τον Ιανουάριο, έχει ηγηθεί της εμβάθυνσης των δεσμών της αυτοκινητοβιομηχανίας με την εταιρεία κατασκευής chip. Η στρατηγική του σηματοδοτεί μια αλλαγή σε σχέση με εκείνη του προκατόχου του, Song Chang-hyeon, ο οποίος είχε επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη λογισμικού εσωτερικά, πριν από την αιφνίδια αποχώρησή του τον Δεκέμβριο.

Τα οχήματα της Hyundai που θα χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Hyperion 10 της Nvidia αρχικά θα παρακάμψουν τους ακριβούς αισθητήρες lidar, προτιμώντας κάμερες, αισθητήρες υπερήχων και ένα ραντάρ, δήλωσε ο Park.

Ωστόσο, η Hyundai εξετάζει τη χρήση LiDAR για τα αυτοματοποιημένα συστήματα Level 3, τα οποία επιτρέπουν οδήγηση χωρίς τα χέρια στο τιμόνι υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

«Για να διασφαλίσουμε πραγματικά την ασφάλεια, πιστεύουμε ότι η πλεονασματικότητα των αισθητήρων είναι κρίσιμη: αν ένας αισθητήρας παρουσιάσει βλάβη, οι υπόλοιποι πρέπει να μπορούν να διατηρήσουν την ασφαλή λειτουργία», δήλωσε ο Park, χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα για την εμπορική διάθεση του Level 3.

Η Hyundai και η συνδεδεμένη εταιρεία Kia Corp, σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν το μέγεθος του παγκόσμιου στόλου τους για να συλλέγουν δεδομένα με σκοπό την εκπαίδευση της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησής τους, δήλωσε ο Park.

Η Hyundai δήλωσε ότι αναμένει να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της ως προς τον όγκο των συσσωρευμένων δεδομένων οδήγησης έως το 2033.

Τι σημαίνουν τα Level 2+ και Level 2++

Το Level 2+ αναφέρεται γενικά σε αυτόνομα συστήματα οδήγησης που λειτουργούν στους αυτοκινητοδρόμους, ενώ τα συστήματα Level 2++ μπορούν να διαχειρίζονται πιο σύνθετες συνθήκες αστικής οδήγησης, παρόμοιες με το Full Self-Driving της Tesla.

Και τα δύο, ωστόσο, εξακολουθούν να απαιτούν την επίβλεψη του οδηγού.