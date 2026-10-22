Πού βρίσκεται η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο

Η γέφυρα έχει σχεδιαστεί ώστε να αντέχει σε τυφώνες και σεισμούς μεγέθους 8 βαθμών και μπορεί να επιβιώσει ακόμη και από άμεση πρόσκρουση ναυτικού σκάφους βάρους 300.000 τόνων.

Σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση, και με κόστος περίπου 7,5 δισ. ευρώ, οι Κινέζοι κατασκεύασαν μια λύση που σήμερα επιτρέπει ευκολότερη μετακίνηση σε 80 εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο. Ξεπερνώντας τα όρια, οι πολιτικοί μηχανικοί σχεδίασαν μια γέφυρα η οποία έχει αποσυμφορήσει τους υπερφορτωμένους δρόμους της περιοχής. To όνομά της; Μεγάλη Γέφυρα Danyang-Kunshan.

Η γέφυρα έχει σχεδιαστεί ώστε να αντέχει σε τυφώνες και σεισμούς μεγέθους 8 βαθμών και μπορεί να επιβιώσει ακόμη και από άμεση πρόσκρουση ναυτικού σκάφους βάρους 300.000 τόνων.

Ένα δισεκατομμύριο λίβρες χάλυβα

Το ταξίδι μεταξύ Πεκίνου και Σαγκάης διαρκούσε παλαιότερα περίπου δέκα ώρες, αλλά πλέον διαρκεί περίπου τον μισό χρόνο. Η Μεγάλη Γέφυρα Danyang-Kunshan αποτελεί τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Πεκίνου–Σαγκάης, μήκους 1.320 χιλιομέτρων, η οποία επιτρέπει στα τρένα να κινούνται με μέση ταχύτητα περίπου 350 χιλμ/ώρα.

Η Μεγάλη Γέφυρα έχει μήκος 165 χιλιομέτρων και σε ορισμένα σημεία υψώνεται με χάρη πάνω από το νερό, περίπου 30 μέτρα πάνω από την θάλασσα που βρίσκεται από κάτω. Το τοπίο που διασχίζει περιλαμβάνει κανάλια, ποτάμια, πεδινές καλλιέργειες ρυζιού, λίμνες και ανώμαλο έδαφος. Παρ’ όλα αυτά, η κυματοειδής γέφυρα ολοκληρώθηκε εντυπωσιακά μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών, χάρη στις προσπάθειες των 10.000 εργατών που εργάστηκαν για να κάνουν το όνειρο πραγματικότητα.

Ένα τμήμα της γέφυρας μήκους 9 χιλιομέτρων διασχίζει τη λίμνη Yangcheng, με 2.000 πυλώνες και 450.000 τόνους χάλυβα να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της κατασκευής πάνω από το νερό. Για το υπόλοιπο τμήμα της γέφυρας χρειάστηκαν 9.500 πάσσαλοι από σκυρόδεμα,σύμφωνα με το axiomint.com.

/Φωτογραφία: ourchinastory.com Danyang-KunshanΦωτογραφία: ourchinastory.com

Η Μεγάλη Γέφυρα Danyang-Kunshan δεν θεωρείται μόνο η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο, αλλά και μία από τις ισχυρότερες. Έχει σχεδιαστεί ώστε να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των τυφώνων και των σεισμών μεγέθους 8 βαθμών, και μπορεί να επιβιώσει από άμεση πρόσκρουση ναυτικού σκάφους βάρους 300.000 τόνων.

Παράξενο είναι το γεγονός ότι ο σχεδιαστής της γέφυρας παραμένει άγνωστος. Το μόνο που είναι γνωστό είναι ότι σχεδιάστηκε από την China Road and Bridge Corporation (CRBC), θυγατρική της China Communications Construction Company. Πρόκειται για μια εταιρεία που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση και είναι υπεύθυνη για μεγάλα έργα στην Κίνα, όπως αυτοκινητόδρομους, σιδηροδρόμους, γέφυρες, λιμάνια και σήραγγες.

Ο αντίκτυπος της μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης

Οι επιπτώσεις από τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη συντόμευση των χρόνων μετακίνησης είναι τεράστιες. Για τους αγρότες της περιοχής που καλλιεργούν σιτηρά, βαμβάκι και τσάι, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να μεταφέρουν τα προϊόντα τους στην αγορά γρηγορότερα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα πιο φρέσκα προϊόντα να πωλούνται σε υψηλότερες τιμές, γεγονός που βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των αγροτών.

Για τα αμέτρητα εργοστάσια της περιοχής, σημαίνει ότι μπορούν να αποστέλλουν και να παραλαμβάνουν εμπορεύματα πολύ πιο γρήγορα, αυξάνοντας την παραγωγή και βελτιώνοντας τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Και για τα εκατομμύρια ανθρώπων που βασίζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η αποκλειστική λωρίδα λεωφορείων της γέφυρας σημαίνει μικρότερους χρόνους μετακίνησης, γεγονός που τους επιτρέπει να κοιμούνται λίγα επιπλέον λεπτά το πρωί.