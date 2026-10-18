Πού βρίσκεται ο ψηλότερος δρόμος στον κόσμο

Φτάνει σε ένα εντυπωσιακό υψόμετρο περίπου 5.913 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η Ινδία έθεσε για ακόμη μία φορά νέα όρια στη μηχανική κατασκευών σε μεγάλο υψόμετρο, ολοκληρώνοντας τον ψηλότερο δρόμο στον κόσμο που είναι προσβάσιμος με μηχανοκίνητα οχήματα, στο πέρασμα Mig La, στο Ladakh.

Το σημαντικό αυτό έργο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2025 από τον Οργανισμό Συνοριακών Δρόμων (Border Roads Organisation – BRO), στο πλαίσιο του Project Himank, και φτάνει σε ένα εντυπωσιακό υψόμετρο περίπου 5.913 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το επίτευγμα ξεπερνά το προηγούμενο Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness του 2022, το οποίο κατείχε το Umling La, σε υψόμετρο περίπου 5.800 μέτρων και το οποίο είχε επίσης κατασκευαστεί από τον BRO.

Το Ladakh είναι η μεγαλύτερη σε έκταση ομοσπονδιακά διοικούμενη επικράτεια της Ινδίας και η δεύτερη λιγότερο πυκνοκατοικημένη περιοχή της χώρας, σημειώνει η βρετανική Express.

Ο BRO είναι υπεύθυνος για την κατασκευή και συντήρηση δρόμων στις συνοριακές περιοχές της Ινδίας. Η κατασκευή του συγκεκριμένου δρόμου ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2023.

Η νέα οδική σύνδεση αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον χρόνο μετακίνησης στην περιοχή και να διευκολύνει τη μεταφορά αγαθών και προμηθειών για τις τοπικές κοινότητες, οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω του μεγάλου υψομέτρου και του έντονου κλίματος.

Το πέρασμα Mig La βρίσκεται πλέον ψηλότερα και από τα δύο Base Camp του Έβερεστ -το South Base Camp στο Νεπάλ και το North Base Camp στο Θιβέτ, σύμφωνα με το TravelBizz monitor.

Η κατασκευή δρόμων σε τόσο ακραία υψόμετρα δημιούργησε σημαντικές τεχνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Οι εργαζόμενοι και οι μηχανικοί αντιμετώπισαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου θερμοκρασίες υπό το μηδέν, μειωμένα επίπεδα οξυγόνου, σαθρό ορεινό έδαφος, χιονοθύελλες και ισχυρούς παγωμένους ανέμους. Σε αυτά τα υψόμετρα, η διαθεσιμότητα οξυγόνου μπορεί να μειωθεί σχεδόν στο μισό σε σχέση με το επίπεδο της θάλασσας, καθιστώντας τη σωματική εργασία εξαιρετικά απαιτητική.

Το έργο έχει επίσης στρατηγική σημασία, λόγω της εγγύτητάς του στην περιοχή των συνόρων Ινδίας–Κίνας. Ο BRO δήλωσε ότι ο νέος δρόμος ενισχύει τις συνοριακές υποδομές, ενώ παράλληλα βελτιώνει τη συνδεσιμότητα για τις τοπικές κοινότητες που ζουν σε ένα από τα πιο σκληρά και απαιτητικά περιβάλλοντα στον κόσμο.