Πούλησε το αυτοκίνητό του πριν 15 χρόνια και του ήρθε λογαριασμός 700 ευρώ

Ο αγοραστής του αυτοκινήτου δεν το μετέφερε ποτέ στο όνομά του με αποτέλεσμα να χρεωθεί ο προηγούμενος ιδιοκτήτης.

Η πώληση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου συνήθως σημαίνει ότι βάζεις τα χρήματα στην τσέπη, λες αντίο και το ξεχνάς. Όμως, για έναν κάτοικο του Τορόντο, τον Mario Iamundo, ένα Honda CR-V του 2002 που είχε πουλήσει το 2011 επέστρεψε πρόσφατα στη ζωή του με τον λιγότερο ευπρόσδεκτο τρόπο: με έναν λογαριασμό που κλήθηκε να πληρώσει.

Ο Iamundo έλαβε αυτό το καλοκαίρι μια χρέωση ύψους 1.130 δολαρίων Καναδά (815 δολάρια ΗΠΑ ή περίπου 700 ευρώ) από την Classic Towing and Storage στο Etobicoke, για τη ρυμούλκηση και την αποθήκευση του Honda. Το πρόβλημα ήταν ότι, παρόλο που είχε πουλήσει το CR-V 15 χρόνια νωρίτερα και η κατάστασή του είχε καταχωρηθεί ως «πωλημένο», ο αγοραστής δεν ολοκλήρωσε ποτέ τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας, με συνέπεια να χρεωθεί ο προηγούμενος ιδιοκτήτης.

Παρέμεινε καταχωρημένος ιδιοκτήτης για 15 χρόνια

Αυτό σήμαινε ότι ο Iamundo παρέμενε ο τελευταίος καταχωρημένος ιδιοκτήτης, παρότι δεν ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης του οχήματος. «Ήμουν υπεύθυνος να πληρώσω τα έξοδα αποθήκευσης για ένα αυτοκίνητο που δεν έχω δει εδώ και 15 χρόνια, κάτι που δεν μου φαίνεται δίκαιο», δήλωσε στο CTV News. Δεν είναι γνωστό αν κάποιος είχε πράγματι οδηγήσει το παλιό Honda κατά τη διάρκεια των 15 ετών που το CR-V βρισκόταν μακριά από τον Iamundo.

Ο γενικός διευθυντής της Classic Towing and Storage, Kevin Araya, δήλωσε στο CTV ότι οι αγοραστές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που δεν ολοκληρώνουν τη μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας είναι αρκετά συχνά φαινόμενο. Η συμβουλή του προς τους ιδιώτες πωλητές είναι να μην παραδίδουν τα κλειδιά μέχρι ο αγοραστής να έχει μεταφέρει την ιδιοκτησία του οχήματος στο όνομά του.

Στο Οντάριο, οι αγοραστές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έχουν έξι ημέρες μετά την πώληση για να δηλώσουν το όχημα στο όνομά τους. Μόλις παρέλθει αυτή η προθεσμία, οι πωλητές μπορούν να επισκεφθούν το ServiceOntario και να αλλάξουν την κατάσταση του οχήματος σε «πωλημένο». Αυτό, όμως, δεν μεταφέρει την άδεια κυκλοφορίας. Αν ο αγοραστής δεν ολοκληρώσει τη δική του διαδικασία, ο πωλητής μπορεί να παραμείνει καταχωρημένος ως ο τελευταίος ιδιοκτήτης του οχήματος.

Πλήρωσε τελικά τον λογαριασμό

Ο Iamundo τελικά -και πολύ απρόθυμα- πλήρωσε τα 1.130 δολάρια Καναδά. Ωστόσο, πιστεύει ότι οι καταναλωτές αξίζουν καλύτερη προστασία από λογαριασμούς που εμφανίζονται χρόνια μετά την πώληση.

Η εμπειρία του με ένα CR-V, για το οποίο πίστευε ότι είχε φύγει από τη ζωή του εδώ και χρόνια, αποτελεί σίγουρα ένα ισχυρό επιχείρημα υπέρ της κάλυψης του κενού στη γραφειοκρατική διαδικασία του Οντάριο.